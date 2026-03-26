Беспилотник упал на западе Казахстана

В Западно-Казахстанской области нашли упавший беспилотник, сообщает Zakon.kz.

Аппарат нашли жители поселка Караултобе в Акжаикском районе 25 марта 2026 года.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) ЗКО сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Объект обнаружили вне территории населенного пункта.

Фото: Уральская неделя

Материал по теме В Западно-Казахстанской области снова упал беспилотник

Это не первый случай падения беспилотников в Казахстане. В феврале 2025-го на территории села Уялы Бокейординского района Западно-Казахстанской области нашли неизвестный летательный объект. 23 октября 2025 года сообщалось о взрыве беспилотного летательного аппарата в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. В Министерстве обороны комментировали, что по каждому такому случаю проводятся расследования.