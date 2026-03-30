События

Въезд закрыт на 5 лет: массовые выдворения произошли в Казахстане

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 10:27 Фото: Zakon.kz
В Казахстане проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал". Итогами ОПМ сегодня, 30 марта 2026 года, поделились в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

В ходе операции выявлено свыше 7 тыс. правонарушений, совершенных иностранцами, связанных с миграционным законодательством:

  • 4,1 тыс. иностранцев привлечено к административной ответственности за нарушение правил пребывания;
  • 2,7 тыс. иностранцев – за незаконное осуществление трудовой деятельности;
  • 2,2 тыс. казахстанцев и юридические лица – за несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах;
  • свыше 500 работодателей – за незаконное использование иностранной рабочей силы.
"Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 200 млн тенге".Пресс-служба МВД РК

Также сообщается, что сокращены сроки пребывания 1,5 тыс. иностранцам, нарушившим законодательство о правовом положении иностранцев либо отпали основания для его дальнейшего пребывания.

"Вынесено 1,2 тыс. судебных решений о выдворении из страны нарушителей миграционного законодательства. Принудительно выдворено 121 иностранец, в том числе 8 иностранцев деструктивно радикального течения. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на 5 лет".Пресс-служба МВД РК

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, возбуждено 24 уголовных дела:

  • 9 уголовных дел – за незаконное пересечение государственной границы;
  • 9 уголовных дел – за организацию незаконной миграции;
  • 6 уголовных дел – за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы.
"Анализ совершенных правонарушений показывает, что в большинстве случаев к нарушениям иностранцами правил пребывания в стране толкают наши граждане, и главным локомотивом является цель быстрой незаконной прибыли".Пресс-служба МВД РК

Так, в Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях выявлены факты неоднократного нарушения правил привлечения и использования иностранной рабочей силы. По данным фактам начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 395 ("Неоднократное нарушение правил привлечения и использования в Республике Казахстан иностранной рабочей силы") УК РК.

"Тем самым юридические лица, незаконно привлекающие иностранную рабочую силу, несут и репутационные риски, такие как снижение доверия со стороны партнеров, инвесторов, банков, негатив со стороны средств массовой информации".Пресс-служба МВД РК

Кроме того, в одном из регионов гражданин РК по поддельным документам легализовывал иностранцев. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 394 ("Организация незаконной миграции") УК РК.

"За период проведения операции задержано 22 иностранца, находящихся в розыске. Так, в Алматы, Мангистауской, Туркестанской Жамбылской областях задержаны иностранцы, разыскиваемые соседними странами за совершение различного рода уголовных правонарушений".Пресс-служба МВД РК

Ранее сообщалось, что МВД Казахстана вышло на след и задержало супругов-аферистов, похитивших сотни миллионов.

