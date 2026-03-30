#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.53
555.44
5.92
События

МВД вышло на след и задержало супругов-аферистов, похитивших сотни миллионов

Полиция, задержание, арест, задержанный , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 09:07 Фото: Zakon.kz
Сотрудники департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел (МВД) задержали на территории Жамбылской области супружескую пару, находившуюся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, 40-летний мужчина и его 45-летняя жена, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, под различными предлогами завладели денежными средствами жителей Астаны и Семея.

"Общая сумма ущерба составила около 200 млн тенге", – уточнили в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые длительное время скрывались у знакомых в одном из населенных пунктов региона.

"В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания", – уточнили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали, что суд в Кызылорде приговорил 31-летнего мужчину к трем годам ограничения свободы по делу об интернет-мошенничестве.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Уголовников из международного розыска задержала полиция Казахстана
Находившихся в международном розыске трех иностранцев задержали в Туркестанской области
Свыше 200 преступников задержали в Казахстане по запросам полицейских СНГ
Какое место занимает Александр Бублик в обновлённом рейтинге ATP
Стало известно расписание матчей плей-офф женской Национальной лиги по волейболу
Стал известен рейтинг Елены Рыбакиной в обновлённом топе WTA
Арман Царукян готов перейти в полулёгкий вес ради титульного поединка
