МВД вышло на след и задержало супругов-аферистов, похитивших сотни миллионов

Сотрудники департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел (МВД) задержали на территории Жамбылской области супружескую пару, находившуюся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, 40-летний мужчина и его 45-летняя жена, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, под различными предлогами завладели денежными средствами жителей Астаны и Семея.

"Общая сумма ущерба составила около 200 млн тенге", – уточнили в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые длительное время скрывались у знакомых в одном из населенных пунктов региона.

"В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания", – уточнили в пресс-службе.

