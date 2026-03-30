МВД вышло на след и задержало супругов-аферистов, похитивших сотни миллионов
Фото: Zakon.kz
Сотрудники департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел (МВД) задержали на территории Жамбылской области супружескую пару, находившуюся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.
По данным следствия, 40-летний мужчина и его 45-летняя жена, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, под различными предлогами завладели денежными средствами жителей Астаны и Семея.
"Общая сумма ущерба составила около 200 млн тенге", – уточнили в МВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые длительное время скрывались у знакомых в одном из населенных пунктов региона.
"В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания", – уточнили в пресс-службе.
Ранее мы рассказывали, что суд в Кызылорде приговорил 31-летнего мужчину к трем годам ограничения свободы по делу об интернет-мошенничестве.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript