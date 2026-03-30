Нападение и домогательства в автобусе Алматы: пассажиры силой остановили мужчину
Фото: Zakon.kz
Неравнодушные жители Алматы поддержали и защитили девушку, к которой в автобусе приставал неизвестный мужчина, сообщает Zakon.kz.
Об этой истории стало известно из публикации Threads.
Так, казахстанка поведала произошедшее с ее подругой:
"Произошла очень неприятная ситуация. Она ехала в автобусе под №86 и задремала. В этот момент незнакомый мужчина схватил ее за шею и попытался насильно поцеловать. Подруга не сразу поняла, что происходит, и сильно испугалась. Два парня, сидевшие рядом, помогли и вывели этого мужчину из автобуса. Вызвали 102, было написано заявление. Однако спустя некоторое время этого мужчину отпустили".
Самое страшное, продолжает она, спустя время, когда подруга стояла на улице и ждала такси, этот же мужчина снова подошел к ней сзади. Но девушка смогла убежать.
В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) на запрос корреспондента Zakon.kz пояснили, что стражи порядка установили личность мужчины. Его задержали и доставили в полицию.
"Установлено, что указанный гражданин состоит на учете в психоневрологическом учреждении. С учетом этого он направлен в специализированную медицинскую организацию. Действиям мужчины будет дана правовая оценка в установленном законодательством порядке".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Также отмечено, что в настоящее время по данному факту проводится комплекс необходимых мероприятий.
