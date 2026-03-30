#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
События

Нападение и домогательства в автобусе Алматы: пассажиры силой остановили мужчину

Фото: Zakon.kz
Неравнодушные жители Алматы поддержали и защитили девушку, к которой в автобусе приставал неизвестный мужчина, сообщает Zakon.kz.

Об этой истории стало известно из публикации Threads.

Так, казахстанка поведала произошедшее с ее подругой:

"Произошла очень неприятная ситуация. Она ехала в автобусе под №86 и задремала. В этот момент незнакомый мужчина схватил ее за шею и попытался насильно поцеловать. Подруга не сразу поняла, что происходит, и сильно испугалась. Два парня, сидевшие рядом, помогли и вывели этого мужчину из автобуса. Вызвали 102, было написано заявление. Однако спустя некоторое время этого мужчину отпустили".

Самое страшное, продолжает она, спустя время, когда подруга стояла на улице и ждала такси, этот же мужчина снова подошел к ней сзади. Но девушка смогла убежать.

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) на запрос корреспондента Zakon.kz пояснили, что стражи порядка установили личность мужчины. Его задержали и доставили в полицию.

"Установлено, что указанный гражданин состоит на учете в психоневрологическом учреждении. С учетом этого он направлен в специализированную медицинскую организацию. Действиям мужчины будет дана правовая оценка в установленном законодательством порядке".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также отмечено, что в настоящее время по данному факту проводится комплекс необходимых мероприятий.

Ранее мы рассказывали, что с 26 марта 2026 года схемы движения автобусных маршрутов №19 и №56 в Алматы временно изменены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанца нашли мертвым в спецприемнике полиции
14:58, Сегодня
Казахстанца нашли мертвым в спецприемнике полиции
Мужчина угрожал ножом пассажирам автобуса в Алматы
11:21, 31 августа 2023
Мужчина угрожал ножом пассажирам автобуса в Алматы
В Семее задержали мужчину, который домогался девушки в автобусе
01:11, 17 сентября 2023
В Семее задержали мужчину, который домогался девушки в автобусе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Женис" официально объявил о подписании опытного бразильского форварда
14:50, Сегодня
"Женис" официально объявил о подписании опытного бразильского форварда
Махмуд Сабырхан озвучил свою цель на стартовавшем в Монголии чемпионате Азии по боксу
14:22, Сегодня
Махмуд Сабырхан озвучил свою цель на стартовавшем в Монголии чемпионате Азии по боксу
Синнер прокомментировал "новую главу" соперничества с Алькарасом
14:01, Сегодня
Синнер прокомментировал "новую главу" соперничества с Алькарасом
Стадион в Хромтау прошёл инспекцию федерации футбола Казахстана
13:37, Сегодня
Стадион в Хромтау прошёл инспекцию федерации футбола Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: