Авто, квартиру и нежилые помещения нашли у фигуранта дела о мошенничестве при строительстве ЖК "Семья"

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области окончено расследование в отношении руководителя ТОО "Bolashak Construction Company KZ" по факту мошенничества. Об этом 30 марта 2026 года рассказали в пресс-службе АФМ, сообщает Zakon.kz.

По материалам следствия, в период с 2022 по 2024 год подозреваемый организовал привлечение денежных средств физических лиц под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса "Семья" без получения разрешительных документов.

"С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта осуществлялась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в Костанае. В результате противоправных действий в строительство объекта третьей очереди ЖК "Семья" привлечены денежные средства от 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Полученные денежные средства, по данным агентства, "подозреваемый расходовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки".

"Строительство третьей очереди жилого комплекса на текущий момент не завершено. С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трехкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

"Участие в долевом строительстве без надлежащих разрешительных документов и гарантий сопряжено с высокими рисками утраты денежных средств. Рекомендуем проявлять осмотрительность, не доверять непроверенным застройщикам и перед вложением средств обязательно удостоверяться в законности реализуемых проектов", – предупредили в пресс-службе АФМ РК.

О том, что в Костанае расследуется дело о мошенничестве при долевом строительстве ЖК "Семья", стало известно 18 июня 2025 года.