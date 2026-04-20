Казахстанцев загоняли в долги под 3,7% в день: у подозреваемого нашли 3 авто и квартиру

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Актюбинской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере. Сегодня, 20 апреля 2026 года, в пресс-службе АФМ раскрыли подробности дела, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 год организовал систему предоставления займов населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты) без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности.

"Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов. Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3%". Пресс-служба АФМ РК

Так, как раскрыли в агентстве, клиент, оформив заем на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 51 400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7710 тенге (0,3%).

"Сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге. С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и квартиру подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как отметили в агентстве, в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

"Обращение к нелегальным финансовым структурам связано с риском потери имущества и денежных средств", – отметили в пресс-службе АФМ РК.

Агентство по финмониторингу настоятельно рекомендует казахстанцам проверять наличие лицензии у организаций, предоставляющих займы под залог имущества, поскольку такая деятельность подлежит обязательному государственному регулированию.

