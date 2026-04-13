Туман, грозы и шквальный ветер накроют Казахстан во вторник

В 16 областях Казахстана на 14 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, порывы 23-28 м/с, днем временами 30 м/с и более.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге области временами сильный дождь, град. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, юге, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на северо-западе области гроза. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются гроза, туман.

Ночью на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман

Ночью и утром на западе, севере области Абай ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке, юго-западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, в центре области порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Акмолинской области ожидается дождь, днем гроза. Ночью и утром на западе, юге, востоке области ожидается туман.

Днем в центре, на севере, востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем в центре, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, чего ждать Казахстану от погоды 14 апреля.