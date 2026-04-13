#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
473.13
554.08
6.13
События

Туман, грозы и шквальный ветер накроют Казахстан во вторник

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 20:02 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 14 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, порывы 23-28 м/с, днем временами 30 м/с и более.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге области временами сильный дождь, град. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, юге, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на северо-западе области гроза. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются гроза, туман.

Ночью на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман

Ночью и утром на западе, севере области Абай ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке, юго-западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, в центре области порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Акмолинской области ожидается дождь, днем гроза. Ночью и утром на западе, юге, востоке области ожидается туман.

Днем в центре, на севере, востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем в центре, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, чего ждать Казахстану от погоды 14 апреля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сильный мороз, туман и метель накроют Казахстан во вторник
20:01, 12 января 2026
Сильный мороз, туман и метель накроют Казахстан во вторник
Грозы, туман и сильный ветер: в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение
19:44, 02 апреля 2025
Грозы, туман и сильный ветер: в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение
Грозы, туман и гололед: штормовое предупреждение по Казахстану на вторник
20:05, 30 марта 2026
Грозы, туман и гололед: штормовое предупреждение по Казахстану на вторник
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
20:02, Сегодня
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
19:34, Сегодня
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
19:08, Сегодня
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Сегодня
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: