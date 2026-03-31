Крупная кража в Казахстане: 4 тонны меди украли с железной дороги

В феврале 2026 года сотрудники криминальной полиции на транспорте станции Семей пресекли деятельность группы, занимавшейся кражами грузов из железнодорожных вагонов, сообщает Zakon.kz.

В ходе расследования были задержаны пятеро жителей области Абай.

Стражи порядка установили, что они похитили 4 тонны медного концентрата, следовавшего в Китай, причинив ущерб на сумму более 6,8 млн тенге.

Суд признал всех участников виновными в кражах в крупном размере и назначил каждому наказание – 2 года 6 месяцев ограничения свободы.

Причиненный ущерб полностью возмещен.

Ранее мы рассказывали, как будет выглядеть вокзал Алматы-1 после реконструкции. Читайте по этой ссылке.