#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
481.54
553.24
5.93
События

Крупная кража в Казахстане: 4 тонны меди украли с железной дороги

Ремонт железной дороги, ЖД, железная дорога, строительство ЖД, железнодорожное строительство, ремонт ЖД, строительство железной дороги , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 17:42 Фото: primeminister.kz
В феврале 2026 года сотрудники криминальной полиции на транспорте станции Семей пресекли деятельность группы, занимавшейся кражами грузов из железнодорожных вагонов, сообщает Zakon.kz.

В ходе расследования были задержаны пятеро жителей области Абай.

Стражи порядка установили, что они похитили 4 тонны медного концентрата, следовавшего в Китай, причинив ущерб на сумму более 6,8 млн тенге.

Суд признал всех участников виновными в кражах в крупном размере и назначил каждому наказание – 2 года 6 месяцев ограничения свободы.

Причиненный ущерб полностью возмещен.

Ранее мы рассказывали, как будет выглядеть вокзал Алматы-1 после реконструкции. Читайте по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Призёр зимних ОИ из Казахстана завершила спортивную карьеру
18:25, Сегодня
Призёр зимних ОИ из Казахстана завершила спортивную карьеру
Казахстан завоевал 11 медалей на чемпионате Азии по велотреку
17:56, Сегодня
Казахстан завоевал 11 медалей на чемпионате Азии по велотреку
Промоутер Дмитрия Бивола использует чемпиона: мнение легенды UFC
17:48, Сегодня
Промоутер Дмитрия Бивола использует чемпиона: мнение легенды UFC
Стало известно, кто из казахстанских борцов попал в мировой рейтинг за 2026 год
17:38, Сегодня
Стало известно, кто из казахстанских борцов попал в мировой рейтинг за 2026 год
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: