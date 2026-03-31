Акмолинец украл телефон у студента прямо во время молитвы в мечети

В Кокшетау сотрудники полиции раскрыли кражу сотового телефона, совершенную в одной из городских мечетей. Об этом 31 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, передает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, сам инцидент произошел 18 марта, а потерпевшим оказался студент местного вуза. По словам заявителя, он ежедневно посещает мечеть и на время молитвы оставляет телефон на подоконнике.

Будучи уверенным в безопасности своих вещей в религиозном учреждении, молодой человек не сразу заметил пропажу. Как установили полицейские, этим воспользовался злоумышленник. Незаметно для окружающих он похитил мобильное устройство и впоследствии распорядился им по своему усмотрению.

"Для установления личности подозреваемого сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных как внутри здания, так и на прилегающей территории. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 26-летний житель Кокшетау. Выяснилось, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений". Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело. Учитывая, что кражи фигурант совершал неоднократно, принято решение о его содержании под стражей.

Полицейские подчеркивают, что даже в местах, где традиционно ожидается высокий уровень доверия и безопасности, нельзя терять бдительность.

Правоохранители рекомендуют не оставлять ценные вещи без присмотра даже на короткое время, держать телефоны и другие гаджеты при себе во время посещения общественных мест и использовать сумки или карманы с застежками. При обнаружении пропажи незамедлительно обращаться в полицию.

Стражи порядка также добавили, что злоумышленники нередко пользуются ситуациями, когда люди теряют бдительность, и действуют вне зависимости от моральных и общественных норм.

Ранее в Алматы задержали мужчину, который совершил серию краж в мечетях. В полиции рассказали, что задержанный воровал у прихожан сотовые телефоны, кошельки и другие ценные вещи.