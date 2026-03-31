Пассажирку поезда Астана – Петропавловск залило содержимым туалета

Поездка из Астаны в Петропавловск обернулась для пассажирки поезда настоящим кошмаром из-за неисправности санузла. Во время пользования туалетом произошел "аварийный выброс" содержимого системы, передает Zakon.kz.

Как пишет 31 марта 2026 года издание Qazaqstan Media, содержимое разлетелось по стенам, потолку и попало на нее саму. По словам пострадавшей девушки, сотрудники поезда о случившемся знали, однако акт о происшествии не составили.

Более того, как утверждает пассажирка, начальник поезда якобы просил ее написать расписку о том, что претензий она не имеет. Видимо, расчет был на то, что инцидент не выйдет наружу, в отличие от содержимого туалета.

После обращения в департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте пассажирке сообщили, что по факту случившегося назначена внеплановая проверка. Позже перевозчик дал официальный комментарий.

"В плацкартном вагоне поезда №323/327 на перегоне Тайынша-Смирново произошло нарушение работы санитарно-технической системы. Причиной засора стало нарушение правил пользования биотуалетом. Во время осмотра обнаружены пластиковые бутылки и остатки пищи, которые и привели к сбою оборудования", – пояснили в КТЖ.

Иными словами, обычный вагонный туалет, похоже, кто-то решил использовать как мусорный контейнер широкого профиля. Результат не заставил себя ждать.

В КТЖ также сообщили, что по факту происшествия провели служебное расследование действий поездной бригады. Начальник поезда уволен, а начальнику участка объявлен строгий выговор за ненадлежащий контроль санитарного состояния вагона.

Перевозчик напомнил, что нарушение правил пользования оборудованием напрямую влияет на комфорт и безопасность всех пассажиров.

