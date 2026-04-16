Пар обжег лицо и тело: рабочий тяжело пострадал на заводе в Петропавловске
Обычный рабочий день на производстве обернулся серьезным ЧП. 16 апреля на крупном предприятии Петропавловска пострадал молодой сотрудник, передает Zakon.kz.
Как пишет издание Qazaqstan Media, по предварительным данным, инцидент произошел в ТОО "Маслодел".
25-летний оператор автоматизированных систем управления получил тяжелую производственную травму. Его обожгло паром.
Прибывшие медики диагностировали термические ожоги второй степени. Пострадали плечи, рука и часть лица.
Состояние молодого человека оценивается как тяжелое. Поражено более 30% тела. Пострадавшего доставили в многопрофильную городскую больницу Петропавловска.
Ранее руководитель столичного департамента Комитета государственной инспекции труда Ерлан Исмагулов на брифинге рассказал, как часто люди получают травмы на рабочем месте.
Читайте также
