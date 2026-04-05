Синоптики обратились с предупреждением к жителям Алматы, Атырау и Актобе

Синоптики предупреждают жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 5 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

5 апреля в городах Атырау, Актобе, Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 5 апреля. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана.