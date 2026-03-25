Синоптики обратились к жителям Астаны, Алматы и Актобе

Синоптики предупреждают жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 25 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

25 марта в городах Актобе, Алматы, Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 25 марта. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях во всех регионах и трех городах республиканского значения.