#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
482.33
557.57
5.74
События

Синоптики обратились к жителям Астаны, Алматы и Актобе

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 25 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

25 марта в городах Актобе, Алматы, Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Вышел рейтинг городов Казахстана с самым грязным и чистым воздухом

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 25 марта. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях во всех регионах и трех городах республиканского значения.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
