Три автомобиля увязли в грязи в СКО: спасатели помогли выбраться
В Северо-Казахстанской области спасатели МЧС провели операцию по эвакуации людей и техники, застрявших в сложных дорожных условиях, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС 5 апреля 2026 года, инцидент произошел в Акжарском районе между селами Ленинградское и Айсары. Из-за размытых участков дороги три автомобиля увязли в грязи вдоль линии электропередач. В салонах находились шесть работников электросетей, которые возвращались с ремонтных работ.
На место прибыли спасатели, которые с помощью спецтехники отбуксировали все застрявшие автомобили на очищенный участок автодороги. Людей эвакуировали, медицинская помощь им не потребовалась.
