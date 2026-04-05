Три автомобиля увязли в грязи в СКО: спасатели помогли выбраться

В Северо-Казахстанской области спасатели МЧС провели операцию по эвакуации людей и техники, застрявших в сложных дорожных условиях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 5 апреля 2026 года, инцидент произошел в Акжарском районе между селами Ленинградское и Айсары. Из-за размытых участков дороги три автомобиля увязли в грязи вдоль линии электропередач. В салонах находились шесть работников электросетей, которые возвращались с ремонтных работ.





На место прибыли спасатели, которые с помощью спецтехники отбуксировали все застрявшие автомобили на очищенный участок автодороги. Людей эвакуировали, медицинская помощь им не потребовалась.

