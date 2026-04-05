#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
События

Три автомобиля увязли в грязи в СКО: спасатели помогли выбраться

застрявшее авто, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 10:35 Фото: скриншот видео
В Северо-Казахстанской области спасатели МЧС провели операцию по эвакуации людей и техники, застрявших в сложных дорожных условиях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 5 апреля 2026 года, инцидент произошел в Акжарском районе между селами Ленинградское и Айсары. Из-за размытых участков дороги три автомобиля увязли в грязи вдоль линии электропередач. В салонах находились шесть работников электросетей, которые возвращались с ремонтных работ.


На место прибыли спасатели, которые с помощью спецтехники отбуксировали все застрявшие автомобили на очищенный участок автодороги. Людей эвакуировали, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее многочисленные тушки рыб обнаружили возле дачных участков жители Петропавловска.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Вахтовый автобус с 50 пассажирами перевернулся под Карагандой
18:34, 05 апреля 2026
Вахтовый автобус с 50 пассажирами перевернулся под Карагандой
Спасатели помогли водителю выбраться из снежного плена
18:27, 18 февраля 2025
Спасатели помогли водителю выбраться из снежного плена
Заблудившимся в степи пастухам помогли актюбинские спасатели
16:12, 16 апреля 2023
Заблудившимся в степи пастухам помогли актюбинские спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
00:46, 06 апреля 2026
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
00:10, 06 апреля 2026
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
23:32, 05 апреля 2026
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
23:02, 05 апреля 2026
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
