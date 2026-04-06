Новая схема мошенничества: звонок от "оператора связи" стоил казахстанцу 20 млн тенге

Мошенники представляются сотрудниками национального оператора связи и крадут деньги у людей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 апреля 2026 года рассказали в прокуратуре Астаны. Один из таких фактов зарегистрирован в районе Сарайшык.

"По предварительным данным, в марте текущего года неизвестное лицо, представившись сотрудником национального оператора связи, позвонило потерпевшему и сообщило о якобы действующей скидке 30% на подключение дополнительных телеканалов. В ходе телефонного разговора злоумышленник убедил потерпевшего выполнить ряд действий, направленных на получение доступа к его мобильному устройству. В результате мобильный телефон потерпевшего был временно заблокирован, после чего с его депозитного счета похитили денежные средства в размере 20 млн тенге", – говорится в сообщении.

По данному факту идет досудебное расследование по ст. 190 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество). Проводятся необходимые следственные действия.

Прокуратура города Астаны призывает проявлять бдительность, не выполнять инструкции незнакомых людей по телефону, а также не передавать третьим лицам конфиденциальные коды, реквизиты банковских карт и личные данные.

4 апреля казахстанцев предупредили об участившихся случаях мошенничества от имени сотрудников банков, правоохранительных органов, коммунальных служб и других организаций.