#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
События

"Обновление системы" и "безопасный счет": о новых схемах мошенничества предупредили в полиции

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 15:40 Фото: Zakon.kz
Пожилые люди все чаще становятся жертвами мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных органов и под разными предлогами пытаются получить доступ к деньгам или личным данным, сообщает Zakon.kz.

Так, стражи порядка выделили несколько самых распространенных схем обмана доверчивых граждан.

Во-первых, мошенники могут сообщить, что с банковского счета якобы пытаются похитить деньги, и убедить срочно перевести средства на "безопасный счет". Для этого они отправляют ссылки или просят установить приложение.

Во-вторых, под предлогом "обновления системы безопасности" злоумышленники предлагают установить неизвестные программы. После установки они получают полный доступ к банковским данным.

Нередко мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб или пенсионных организаций и просят назвать SMS-коды или личную информацию якобы для перерасчета выплат или проверки счетчиков.

Еще одна распространенная схема – давление на эмоции. Мошенники сообщают, что с родственником произошла беда, и требуют срочно перевести деньги.

Кроме того, используются современные технологии – поддельные аудио и видео с имитацией голоса близких людей. В таких случаях важно не доверять сразу и обязательно перепроверять информацию.

В полиции добавили: чтобы не стать жертвой преступника, важно соблюдать простые правила безопасности:

  • не поддавайтесь панике и не принимайте поспешных решений;
  • связывайтесь с банками и государственными органами только по официальным номерам;
  • никому не сообщайте данные банковских карт, SMS-коды, пароли и ПИН-коды;
  • не устанавливайте неизвестные приложения и не переходите по сомнительным ссылкам;
  • в случае сомнений обязательно посоветуйтесь с близкими.

Между тем в Астане задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве с пенсионными накоплениями. Под предлогом помощи в обналичивании средств он завладел деньгами гражданина и перестал выходить на связь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
23:08, 03 ноября 2025
Казахстанцев предупредили о новых схемах онлайн-мошенничества
Мужчина в очках разговаривает по телефону
16:50, 13 мая 2025
Казахстанцев предупредили о звонках от "налоговиков"
звонок от мошенников
13:13, 06 апреля 2026
Новая схема мошенничества: звонок от "оператора связи" стоил казахстанцу 20 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ризабек Айтмухан
16:06, Сегодня
Полная доминация: Ризабек Айтмухан поборется за "золото" Кубка РК в Алматы
Нуркожа Кайпанов
16:04, Сегодня
Чемпион мира из Казахстана всухую победил соперника и вышел в финал Кубка Казахстана
Алан Оралбек
15:41, Сегодня
Сенсация: молодой борец совершил невероятный камбэк против призёра ЧМ в Кубке Казахстана
Ризабек Айтмухан
15:08, Сегодня
Ризабек Айтмухан за минуту разгромил экс-россиянина и вышел в полуфинал Кубка Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: