"Обновление системы" и "безопасный счет": о новых схемах мошенничества предупредили в полиции

Пожилые люди все чаще становятся жертвами мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных органов и под разными предлогами пытаются получить доступ к деньгам или личным данным, сообщает Zakon.kz.

Так, стражи порядка выделили несколько самых распространенных схем обмана доверчивых граждан.

Во-первых, мошенники могут сообщить, что с банковского счета якобы пытаются похитить деньги, и убедить срочно перевести средства на "безопасный счет". Для этого они отправляют ссылки или просят установить приложение.

Во-вторых, под предлогом "обновления системы безопасности" злоумышленники предлагают установить неизвестные программы. После установки они получают полный доступ к банковским данным.

Нередко мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб или пенсионных организаций и просят назвать SMS-коды или личную информацию якобы для перерасчета выплат или проверки счетчиков.

Еще одна распространенная схема – давление на эмоции. Мошенники сообщают, что с родственником произошла беда, и требуют срочно перевести деньги.

Кроме того, используются современные технологии – поддельные аудио и видео с имитацией голоса близких людей. В таких случаях важно не доверять сразу и обязательно перепроверять информацию.

В полиции добавили: чтобы не стать жертвой преступника, важно соблюдать простые правила безопасности:

не поддавайтесь панике и не принимайте поспешных решений;

связывайтесь с банками и государственными органами только по официальным номерам;

никому не сообщайте данные банковских карт, SMS-коды, пароли и ПИН-коды;

не устанавливайте неизвестные приложения и не переходите по сомнительным ссылкам;

в случае сомнений обязательно посоветуйтесь с близкими.

Между тем в Астане задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве с пенсионными накоплениями. Под предлогом помощи в обналичивании средств он завладел деньгами гражданина и перестал выходить на связь.