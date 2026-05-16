"Обновление системы" и "безопасный счет": о новых схемах мошенничества предупредили в полиции
Так, стражи порядка выделили несколько самых распространенных схем обмана доверчивых граждан.
Во-первых, мошенники могут сообщить, что с банковского счета якобы пытаются похитить деньги, и убедить срочно перевести средства на "безопасный счет". Для этого они отправляют ссылки или просят установить приложение.
Во-вторых, под предлогом "обновления системы безопасности" злоумышленники предлагают установить неизвестные программы. После установки они получают полный доступ к банковским данным.
Нередко мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб или пенсионных организаций и просят назвать SMS-коды или личную информацию якобы для перерасчета выплат или проверки счетчиков.
Еще одна распространенная схема – давление на эмоции. Мошенники сообщают, что с родственником произошла беда, и требуют срочно перевести деньги.
Кроме того, используются современные технологии – поддельные аудио и видео с имитацией голоса близких людей. В таких случаях важно не доверять сразу и обязательно перепроверять информацию.
В полиции добавили: чтобы не стать жертвой преступника, важно соблюдать простые правила безопасности:
- не поддавайтесь панике и не принимайте поспешных решений;
- связывайтесь с банками и государственными органами только по официальным номерам;
- никому не сообщайте данные банковских карт, SMS-коды, пароли и ПИН-коды;
- не устанавливайте неизвестные приложения и не переходите по сомнительным ссылкам;
- в случае сомнений обязательно посоветуйтесь с близкими.
Между тем в Астане задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве с пенсионными накоплениями. Под предлогом помощи в обналичивании средств он завладел деньгами гражданина и перестал выходить на связь.