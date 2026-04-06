События

В Туркестанской области началось строительство объездной дороги города Сарыагаша

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
По поручению главы государства в Туркестанской области стартовало строительство важной 102-километровой объездной дороги города Сарыагаша.

Новая автомобильная дорога республиканского значения направлена на укрепление транспортной инфраструктуры региона, а также повышение безопасности и удобства пассажирских и грузовых перевозок.

Реализация данного важного проекта позволит решить проблему дорожной загруженности, которая на протяжении многих лет поднималась местными жителями, и значительно увеличить транспортно-логистический потенциал региона.

Аким области Нуралхан Кушеров отметил стратегическую значимость проекта.

"Сегодня мы являемся свидетелями очень важного для Туркестанской области исторического события. Официально начинается строительство одного из крупных инфраструктурных объектов – Сарыагашской объездной дороги. Этот проект реализуется в рамках поручения нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по развитию транзитных коридоров в стране. На заседании Национального курултая в этом году глава государства особо отметил важность данного проекта и поручил обеспечить его качественное и своевременное выполнение. Сарыагаш является одним из ключевых транзитных узлов Центральной Азии. Существующая двухполосная дорога рассчитана на три тысячи автомобилей в сутки, однако сегодня ее нагрузка достигает 18-20 тысяч автомобилей. Вследствие этого участились пробки и дорожно-транспортные происшествия, возросла плотность движения. Для решения этой проблемы инициирован данный проект, он направлен на комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Новая четырехполосная дорога протяженностью 102,6 километра будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой. Современные дороги укрепляют связи между регионами, повышают качество жизни населения. Искренне поздравляю всех с началом этого важного дела. Качественное и своевременное завершение строительства – наша общая задача", – сказал Нуралхан Кушеров.

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев рассказал об особенностях проекта. В торжественном мероприятии также приняли участие аксакалы Сарыагашского и Келесского районов, которые выступили с поздравительными речами и дали благословение. Жители выразили благодарность главе государства и всем причастным к реализации инициативы.

Общая протяженность новой дороги составляет 102,6 км (Сарыагашский район – 43 км, Келесский район – 58,6 км). Она обеспечит движение 13,5 тыс. автомобилей в сутки. Завершение строительства запланировано на 2029 год, общая стоимость проекта – 204 млрд тенге. Финансирование осуществляется за счет займов международных финансовых институтов.

Объездная дорога города будет построена по современным стандартам, обеспечена современной инфраструктурой. В рамках проекта предусмотрено строительство 8 транспортных развязок, 2 железнодорожных переездов, 22 мостов, 21 специального участка, 4 площадок для отдыха, 223 водопропускных труб, 26 автобусных остановок, 4 пешеходных переходов, 21 прохода для сельскохозяйственной техники и домашних животных, а также одного комплекса дорожной полиции. Это обеспечит безопасное и эффективное движение, повысит качество пассажирских и грузовых перевозок.

Реализация проекта улучшит состояние дорог в направлениях Мактаарал, Жетысай и Шардара, создаст комфортные условия для жителей и пассажиров, а также усилит международные транзитные связи.

Стоит отметить, что в рамках поручений президента в регионе ведется масштабная работа в дорожной отрасли. В прошлом году было отремонтировано 863 км дорог, в этом году планируется модернизировать около 1138 км. Кроме того, железнодорожная линия Дарбаза – Мактаарал будет введена в эксплуатацию до конца текущего года.

