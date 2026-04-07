В Казахмысе стартовала обучающая программа по производственной безопасности для сотрудников

В рамках объявленного Года безопасности в корпорации "Казахмыс" компания запустила вводный курс по производственной безопасности "Qauipsizdik Start" (QStart).

Программа разработана в соответствии с утвержденной стратегией по охране труда и концепцией внутреннего обучения, предусматривающей обучение и проверку знаний сотрудников по вопросам промышленной безопасности и охраны труда.

Фото: Казахмыс

Пилотный запуск курса состоялся в городе Балхаше на базе Центра подготовки и переподготовки кадров. Программа вводного обучения была разработана экспертами центров городов Балхаша и Сатпаева для работников Группы "Казахмыс".

Курс проходит в офлайн-формате, длится 8 часов и включает итоговое тестирование. Программа охватывает ключевые элементы корпоративной культуры безопасности: правила, сохраняющие жизнь (Life Saving Rules), выявление опасностей и оценку рисков, порядок допуска к работам повышенной опасности, безопасное взаимодействие с техникой и транспортом, применение средств индивидуальной защиты, а также действия при инцидентах и аварийных ситуациях.

Особое внимание уделяется формированию личной ответственности каждого работника за безопасность и праву на приостановку работ при возникновении угрозы жизни и здоровью. Уникальность программы заключается в использовании внутренней экспертизы и разборе реальных производственных кейсов.

На текущий момент обучение уже прошли 36 человек. В течение недели планируется охватить еще 55 сотрудников. В целом программа направлена на поэтапное обучение всего основного персонала компании.

Проводимые семинары нацелены на повышение культуры безопасности и формирование устойчивых навыков безопасного поведения на производстве. Реализация программы направлена на снижение производственного травматизма, предотвращение инцидентов и системное развитие культуры безопасности во всех подразделениях компании.