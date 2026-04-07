События

В Казахмысе стартовала обучающая программа по производственной безопасности для сотрудников

Обучающая программа по производственной безопасности , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 11:59 Фото: Казахмыс
В рамках объявленного Года безопасности в корпорации "Казахмыс" компания запустила вводный курс по производственной безопасности "Qauipsizdik Start" (QStart).

Программа разработана в соответствии с утвержденной стратегией по охране труда и концепцией внутреннего обучения, предусматривающей обучение и проверку знаний сотрудников по вопросам промышленной безопасности и охраны труда.

Фото: Казахмыс

Пилотный запуск курса состоялся в городе Балхаше на базе Центра подготовки и переподготовки кадров. Программа вводного обучения была разработана экспертами центров городов Балхаша и Сатпаева для работников Группы "Казахмыс".

Фото: Казахмыс

Курс проходит в офлайн-формате, длится 8 часов и включает итоговое тестирование. Программа охватывает ключевые элементы корпоративной культуры безопасности: правила, сохраняющие жизнь (Life Saving Rules), выявление опасностей и оценку рисков, порядок допуска к работам повышенной опасности, безопасное взаимодействие с техникой и транспортом, применение средств индивидуальной защиты, а также действия при инцидентах и аварийных ситуациях.

Фото: Казахмыс

Особое внимание уделяется формированию личной ответственности каждого работника за безопасность и праву на приостановку работ при возникновении угрозы жизни и здоровью. Уникальность программы заключается в использовании внутренней экспертизы и разборе реальных производственных кейсов.
На текущий момент обучение уже прошли 36 человек. В течение недели планируется охватить еще 55 сотрудников. В целом программа направлена на поэтапное обучение всего основного персонала компании.
Проводимые семинары нацелены на повышение культуры безопасности и формирование устойчивых навыков безопасного поведения на производстве. Реализация программы направлена на снижение производственного травматизма, предотвращение инцидентов и системное развитие культуры безопасности во всех подразделениях компании.

Фото: Казахмыс

Айсулу Омарова
В Казахмысе стартовал глобальный анализ системы промышленной безопасности
В 2025 году Казахмыс инвестирует в охрану труда и промышленную безопасность 178 млрд тенге
"Казахмыс" временно приостанавливает добычу на потенциально опасных участках
Казахстан получил третьего полуфиналиста на чемпионата Азии по борьбе за день
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
