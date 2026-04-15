Интеллект на производстве: "Казахмыс" утвердил портфель НИОКР и определил научную стратегию на ближайшие годы

Корпорация "Казахмыс" усиливает курс на технологическое развитие и промышленную безопасность, сообщает Zakon.kz.

На прошедшем заседании Научно-технического совета (НТС) компания утвердила портфель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на 2026 год. Общий объем инвестиций в науку, цифровизацию и инновации составит порядка 8 млрд тенге.

Участники рассмотрели развитие научного блока в среднесрочной перспективе и обозначили ключевые ориентиры на ближайшие три года. Речь идет о формировании единой научно-технологической стратегии, в которой НИОКР становятся не точечными инициативами, а системным инструментом управления эффективностью, безопасностью и устойчивостью производства.

"Инвестиции в НИОКР для нас – это способ превратить производственные риски в управляемые параметры. Мы внедряем ИИ прежде всего для того, чтобы сделать труд горняков и обогатителей более безопасным и предсказуемым". Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі

Фото: пресс-служба ТОО "Корпорация Казахмыс"

Принятые решения отражают стратегический подход компании: снижение производственных рисков за счет технологий, минимизация человеческого фактора и повышение устойчивости всех процессов – от добычи до переработки.

Ключевой акцент сделан на цифровой трансформации обогатительных фабрик. В числе утвержденных инициатив – внедрение решений на базе искусственного интеллекта и современных аналитических систем. Новые технологии с применением машинного зрения позволят в режиме реального времени анализировать параметры производственных процессов, обеспечивая более стабильное извлечение металлов. Отдельное направление связано с развитием предиктивного управления, что позволит оперативно реагировать на отклонения и повышать надежность работы оборудования. Также одобрены решения по онлайн-контролю характеристик сырья, позволяющие значительно сократить время анализа и повысить точность технологических операций.

Отдельное внимание на заседании НТС было уделено вопросам промышленной безопасности и устойчивого развития. Компания продолжит исследования газоносных участков на рудниках, а также разработку решений в области дегазации, что критически важно для предотвращения аварийных ситуаций при подземных работах.

В числе одобренных инициатив – проекты по повышению эффективности переработки сырья и снижению экологической нагрузки. Речь идет о внедрении технологий сгущения концентратов, влагопонижении при фильтрации, а также вовлечении техногенного сырья в производственный цикл. Эти меры позволят не только повысить извлечение металлов, но и сократить выбросы и объемы отходов.

Часть проектов по итогам обсуждения направлена на дополнительную проработку совместно с производственным блоком и службами цифровизации, что подчеркивает системный подход компании к оценке экономической эффективности и технологической целесообразности внедрений.

Таким образом, утвержденный портфель НИОКР и сформированные стратегические ориентиры закладывают основу для дальнейшей модернизации "Казахмыса". Компания последовательно выстраивает модель, в которой наука, технологии и безопасность становятся ключевыми элементами устойчивого развития и долгосрочной конкурентоспособности.