Аварии на теплосетях Костанайской области сократились в 6 раз

Крупных аварий зафиксировано не было, что стало результатом системной подготовки и масштабных ремонтных работ, проведенных в 2025 году. Об этом заявил аким области Кумар Аксакалов.

По словам главы региона, президент страны неоднократно ставил задачу обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона, и регион с этой задачей справляется.

"Количество повреждений тепловых сетей по области снижено в 6 раз – с 830 в отопительном сезоне 2022-2023 годов до 134 в текущем", – сообщил глава региона.

Отдельно он остановился на задаче по снижению износа сетей теплоснабжения. Согласно поручению президента, к 2029 году этот показатель должен составить не более 42%.

"За три года нам удалось снизить износ с 50 процентов в 2022 году до 43 процентов в 2025 году. Мы продолжим эту работу", – подчеркнул Кумар Аксакалов.

В 2026 году планируется отремонтировать 4,1 км теплосетей, а также реализовать 13 проектов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Это необходимо для успешного старта следующего отопительного периода.

Отдельное внимание, по словам акима, уделяется тарифной политике и справедливости начислений.

"Люди должны платить справедливый тариф за потребление тепла, воды и электроэнергии. Монополисты не должны перекладывать свои неоправданные затраты на плечи жителей, –заявил аким. – Добиться прозрачности позволяет внедрение современных приборов учета с дистанционной передачей данных. Они обеспечивают точность и объективность показаний. Если обычные счетчики уже широко распространены, то автоматизированные только начинают внедряться. Тем не менее динамика заметная: с 433 домов в 2023 году до 1 132 в 2025 году".

"Счетчики позволяют экономить, регулируя потребление. Однако сейчас с наступлением теплых весенних дней жители открывают форточки и фактически "отапливают" улицу, при этом продолжая платить за тепло в полном объеме. Это неправильно", – добавил глава области.

Власти намерены ускорить внедрение внутриквартирных и общедомовых автоматизированных приборов учета.

"Наша задача – установить как можно больше тепловых узлов учета с участием местных предприятий и производителей. Такие уже функционируют на территории области, – сказал Кумар Иргибаевич. – Пример эффективности уже есть. В Лисаковске сравнили два дома одинаковой площади, где один оснащен современными приборами учета, другой нет. Разница в начислениях за отопительный сезон составила 890 тысяч тенге. Это деньги, которые остаются в карманах наших граждан. Соответственно, снижаются затраты тепловырабатывающих предприятий, уменьшается потребление топлива и теплопотери".

Отдельно Кумар Аксакалов дал поручения профильным управлениям и акимам регионов. В частности, необходимо организовать отключение отопления с учетом погодных условий и нормативных требований, провести анализ прошедшего сезона, выявить проблемные участки и причины технологических нарушений.

Кроме того, поручено подготовить ежегодное постановление о подготовке производственного и социального комплекса области к следующему осенне-зимнему периоду, а также разработать планы подготовки к новому отопительному сезону совместно с теплоснабжающими организациями.

Глава региона подчеркнул, что развитие инженерной инфраструктуры должно оставаться приоритетом.

"Вопросы развития инженерной инфраструктуры должны быть на первом месте. Благосостояние наших граждан напрямую зависит от этой сферы. Поэтому работу по модернизации коммунальной инфраструктуры необходимо продолжать", – заключил глава региона.