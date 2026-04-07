Пожар на мусорном полигоне в Атырау потушен

Оперативные службы локализовали и устранили очаги возгорания на полигоне твердых бытовых отходов, не допустив распространения огня за пределы его территории, сообщает Zakon.kz.

В тушении пожара были задействованы 35 единиц техники и 65 человек – сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и работники ТОО "СпецАвтоБаза".

Площадь возгорания составила около 2500 квадратных метров.

В настоящее время проводится дополнительный мониторинг территории для предотвращения повторного возгорания.

Угроз для населения, а также объектов социальной и инженерной инфраструктуры нет.

В регионе реализуется комплексная программа по модернизации системы обращения с твердыми бытовыми отходами. В ее рамках уже определены подрядные организации: