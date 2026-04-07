События

Безопасная школа: в Шымкенте 500 школьников встретились с главой полиции

школьники встретились с полицейскими, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 20:18 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте по инициативе начальника департамента полиции Мухтара Кожаева проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Қауіпсіз мектеп", направленное на обеспечение безопасности детей и формирование правовой культуры среди подростков.

В рамках ОПМ генерал-майор полиции сегодня посетил школу №130, где провел профилактическую встречу со школьниками. В мероприятии приняли участие порядка 500 учащихся.

Диалог с подростками был выстроен в открытом формате и затронул наиболее актуальные вызовы, с которыми сегодня сталкивается молодежь. В центре внимания – вопросы личной безопасности, ответственности за свои действия и уважения к закону как ключевого условия безопасного будущего.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В ходе встречи Мухтар Кожаев акцентировал внимание на ряде серьезных правонарушений, представляющих угрозу для молодежи. В частности, речь шла о сталкинге как форме психологического давления, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Отдельное внимание уделено интернет-мошенничеству и вовлечению молодых людей в схемы "дропперства", где даже косвенное участие в передаче банковских данных может повлечь серьезные последствия.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Также школьникам разъяснены риски, связанные с распространением и употреблением психотропных веществ, включая вейпы и "веселящий газ", и их влияние не только на здоровье, но и на дальнейшую жизнь. Подчеркнута важность соблюдения общественного порядка, в том числе требований законодательства о запрете сокрытия лица в общественных местах.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Не остались без внимания и вопросы дорожной безопасности. Участникам встречи напомнили о правилах использования электросамокатов и необходимости ответственного поведения на дороге.

Особое значение было уделено формированию у молодежи осознанной гражданской позиции. Подчеркнуто, что закон и порядок начинаются с личного выбора каждого, а уважение к правам других и ответственность за свои поступки – основа стабильного общества.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

После содержательной беседы для школьников была организована ознакомительная выставка. Учащиеся получили возможность ближе познакомиться с деятельностью полиции: им были продемонстрированы специальные технические средства, служебное оборудование и образцы вооружения. Ребята смогли увидеть, как на практике обеспечивается безопасность, а также узнать больше о повседневной работе сотрудников полиции.

Елена Беляева
Елена Беляева
