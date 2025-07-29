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События

Скончался Муса Туманов – ветеран войны и защитник здоровья нации

9 мая, День Победы, Вечный огонь, ветеран, ветераны ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 11:39 Фото: Zakon.kz
На 99-м году ушел из жизни один из последних ветеранов санитарно-эпидемиологической службы, ветеран Великой Отечественной войны Муса Туманов, сообщает Zakon.kz.

О печальном известии заявили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения 29 июля 2025 года.

Отмечено, что Муса Туманов родился 16 декабря 1926 года.

Фото: Telegram/cseckz

В публикации говорится, что он прошел через суровые испытания войны, проявив мужество, стойкость и преданность Родине.

"Вернувшись к мирной жизни, он посвятил себя благородному делу – защите здоровья людей. Более 35 лет своей жизни он отдал работе в противочумной станции, где с честью и самоотверженностью боролся с особо опасными инфекциями, ежедневно рискуя ради жизни и благополучия других. Его доброта, высокий профессионализм и преданность делу навсегда останутся в памяти тех, кто имел счастье работать и общаться с ним".Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

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Днем ранее, 28 июля, сообщалось о кончине другого ветерана. На 103-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, почетный ветеран Пограничной службы Николай Таратунин.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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