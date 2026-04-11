#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Масштабный экологический месячник стартовал в Астане

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 11:27 Фото: акимат Астаны
В Астане стартовал масштабный экологический месячник "Таза Қазақстан – жауапкершілік белесі", в рамках которого в столице проходит серия мероприятий по благоустройству под общим девизом "Таза қала", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По всему городу 11 апреля стартовали акции по уборке и благоустройству. Начались работы по санитарной очистке территорий, включая уборку мусора, приведение в порядок парков, скверов, жилых дворов, а также участков, прилегающих к объектам предпринимательства, общественного питания и других организаций.

Фото: акимат Астаны

К экологической акции активно присоединяются жители города, представители предприятий, ОСИ (КСК), малого и среднего бизнеса, волонтеры и другие неравнодушные горожане.

"Я решил принять участие в акции, потому что хочу внести свой вклад в чистоту нашего города. Когда каждый из нас делает даже небольшой шаг – убирает двор или просто не мусорит – это уже большой результат. Хочется, чтобы Астана становилась еще уютнее и чище", – выразил свое мнение один из участников акции.

Акимат призывает всех жителей города поддержать экологический месячник и внести свой вклад в общее дело.

Главная цель инициативы – привлечь внимание общества к вопросам сохранения чистоты и сформировать устойчивую экологическую культуру.

Каждый житель и организация могут внести свой вклад в благоустройство улиц и дворов, делая город чище, комфортнее и экологичнее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Три балла решили судьбу схватки Казахстан - Узбекистан на чемпионате Азии в Кыргызстане
11:38, Сегодня
Три балла решили судьбу схватки Казахстан - Узбекистан на чемпионате Азии в Кыргызстане
Топовый казахстанский "вольник" досрочно завершил схватку и вышел в полуфинал чемпионата Азии
11:29, Сегодня
Топовый казахстанский "вольник" досрочно завершил схватку и вышел в полуфинал чемпионата Азии
Монгол "уничтожил" борца из Казахстана и "лишил" его бронзовой медали на чемпионате Азии
11:08, Сегодня
Монгол "уничтожил" борца из Казахстана и "лишил" его бронзовой медали на чемпионате Азии
Чемпион мира из Японии оформил разгром казахстанцу на чемпионате Азии в Бишкеке
10:59, Сегодня
Чемпион мира из Японии оформил разгром казахстанцу на чемпионате Азии в Бишкеке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: