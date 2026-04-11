Масштабный экологический месячник стартовал в Астане
По всему городу 11 апреля стартовали акции по уборке и благоустройству. Начались работы по санитарной очистке территорий, включая уборку мусора, приведение в порядок парков, скверов, жилых дворов, а также участков, прилегающих к объектам предпринимательства, общественного питания и других организаций.
Фото: акимат Астаны
К экологической акции активно присоединяются жители города, представители предприятий, ОСИ (КСК), малого и среднего бизнеса, волонтеры и другие неравнодушные горожане.
"Я решил принять участие в акции, потому что хочу внести свой вклад в чистоту нашего города. Когда каждый из нас делает даже небольшой шаг – убирает двор или просто не мусорит – это уже большой результат. Хочется, чтобы Астана становилась еще уютнее и чище", – выразил свое мнение один из участников акции.
Фото: акимат Астаны
Акимат призывает всех жителей города поддержать экологический месячник и внести свой вклад в общее дело.
Фото: акимат Астаны
Главная цель инициативы – привлечь внимание общества к вопросам сохранения чистоты и сформировать устойчивую экологическую культуру.
Фото: акимат Астаны
Каждый житель и организация могут внести свой вклад в благоустройство улиц и дворов, делая город чище, комфортнее и экологичнее.