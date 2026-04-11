События

"Таза Казахстан": порядка 7 тыс. столичных строителей присоединились к экологической акции

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 13:26 Фото: акимат Астаны
Масштабную республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан" поддержали столичные строительные компании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В экоакции участие приняли около 7 тысяч работников строительной отрасли. В работах по очистке территории также было задействовано порядка 100 единиц спецтехники.

Фото: акимат Астаны

Среди участников – крупные игроки строительного рынка, такие как BI Group, Bazis-A, Sat NS, Sensata, "Svoy Dom" и другие.

Фото: акимат Астаны

Стройкомпании провели уборку закрепленных территорий, очистку строительных площадок и прилегающих участков, а также вывезли весь мусор.

Фото: акимат Астаны

"Мы считаем важным не только строить современные объекты, но и вносить вклад в благоустройство города. Такие акции объединяют и показывают, что бизнес тоже несет ответственность за чистоту и комфорт городской среды", – отметил представитель одной из строительных компаний.

Фото: акимат Астаны

Экологическая акция направлена на формирование культуры чистоты и бережного отношения к окружающей среде.

Айсулу Омарова
Читайте также
"Таза Қазақстан": звезды эстрады приняли участие в столичной экоакции
14:42, 20 апреля 2024
"Таза Қазақстан": звезды эстрады приняли участие в столичной экоакции
Жители Шымкента приняли активное участие в масштабной экологической акции "Таза Казахстан"
18:20, 16 октября 2025
Жители Шымкента приняли активное участие в масштабной экологической акции "Таза Казахстан"
Коллектив Госархива Астаны поддержали экоакцию "Таза Қазақстан"
17:51, 02 апреля 2025
Коллектив Госархива Астаны поддержали экоакцию "Таза Қазақстан"
Последние
Популярные
Читайте также
Джон Джонс не вернётся в UFC: подробности
14:25, Сегодня
Джон Джонс не вернётся в UFC: подробности
Мераб Двалишвили проведёт два поединка в 2026 году
13:43, Сегодня
Мераб Двалишвили проведёт два поединка в 2026 году
Сборная Канады пошла ва-банк в противостоянии с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг
13:41, Сегодня
Сборная Канады пошла ва-банк в противостоянии с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг
Арман Царукян хочет подраться за уникальный титул против Оливейры
13:01, Сегодня
Арман Царукян хочет подраться за уникальный титул против Оливейры
