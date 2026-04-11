"Таза Казахстан": порядка 7 тыс. столичных строителей присоединились к экологической акции

Масштабную республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан" поддержали столичные строительные компании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В экоакции участие приняли около 7 тысяч работников строительной отрасли. В работах по очистке территории также было задействовано порядка 100 единиц спецтехники.

Фото: акимат Астаны

Среди участников – крупные игроки строительного рынка, такие как BI Group, Bazis-A, Sat NS, Sensata, "Svoy Dom" и другие.

Стройкомпании провели уборку закрепленных территорий, очистку строительных площадок и прилегающих участков, а также вывезли весь мусор.

"Мы считаем важным не только строить современные объекты, но и вносить вклад в благоустройство города. Такие акции объединяют и показывают, что бизнес тоже несет ответственность за чистоту и комфорт городской среды", – отметил представитель одной из строительных компаний.

Экологическая акция направлена на формирование культуры чистоты и бережного отношения к окружающей среде.