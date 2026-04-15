От эстетики до заботы о ментальном здоровье: как меняется бьюти-сфера в Казахстане

Индустрия красоты переживает трансформацию. Из привычной сферы, ориентированной на эстетику, сегодня она движется в сторону заботы о ментальном состоянии человека, передает Zakon.kz.

Если раньше в салон приходили за улучшением внешнего вида, зачастую маскируя признаки усталости, то теперь посетители, напротив, ждут профилактику стресса и выгорания. Предприниматель и эксперт Инна Цыпцына рассказала, как меняется подход в бьюти-сфере, что ждет отрасль и к чему надо готовиться мастерам.

По ее словам, салоны постепенно становятся пространством для восстановления, при этом в ее студии Slava Nails Studio подход, основанный на принципах здорового ухода за руками, начали применять задолго до того, как он стал частью общего тренда.

Обычные "мастерские красоты", как отмечает эксперт, стремительно уходят из индустрии. На их место приходят те салоны и студии, где клиенту помогают восстановить ресурс и вернуться в активный ритм жизни уже в другом состоянии.

"Ключевая задача таких пространств – создать целостную среду, выстроить ритм сеанса как терапевтический ритуал и наполнить его смыслом. Например, через тактильную терапию". Инна Цыпцына

В основе такого подхода лежит собственный комплексный wellness-протокол, разработанный на основе нейрофизиологии. Он предполагает условия для перезагрузки: цифровой детокс, расслабление в тишине и в приглушенном свете. Дополняет его работа с телом, в частности, массаж кистей рук, который проводится после ухода за ногтями.

Эксперт объясняет, что ладони – одна из самых чувствительных зон тела, где сосредоточено большое количество нервных рецепторов. Их стимуляция способствует переходу организма из состояния напряжения в состояние покоя, при этом снижается пульс и активизируется выработка эндорфинов.

"Эффект виден через 30-40 минут. Дыхание становится глубже, плечи опускаются, мышцы рук и лица расслабляются. После качественного, неспешного массажа кистей и после маникюра у клиентов не просто ухоженные руки, у них меняется выражение лица. Это главный индикатор того, что эффект не только эстетический, но и во всем организме запускается процесс восстановления". Инна Цыпцына

При этом основной акцент делается на персонализацию ухода. Для массажа используются уникальные массажные крем-свечи собственной разработки, которые подбираются индивидуально под каждого клиента по специальным методикам. Крема имеют медицинские сертификаты Non-Irritating и прошли RIPT-тест, а также являются гипоаллергенными.

Системность проявляется и в других факторах, начиная от строгих протоколов стерильности до последовательной диагностики и индивидуального подхода. По словам Инны Цыпцыной, именно такая модель в долгосрочной перспективе позволяет клиенту экономить время и деньги. Когда человек видит последовательность, считает эксперт, он по-другому воспринимает услугу и готов платить за более высокий уровень сервиса.

Параллельно меняются требования к самим мастерам. Сегодня мало владеть техникой маникюра, все большее значение приобретает понимание психологии сервиса и принципов нейрофизиологии. Специалист должен уметь создавать пространство, где клиент сможет расслабиться; должен уметь считывать такие сигналы, как напряжение в руках и позе, понимать важность тишины и техник массажа. Не менее важны и протоколы стерилизации, которые являются базой. В результате меняется и сама роль мастера.

"Классический мастер маникюра трансформируется в терапевта эстетического благополучия. Его задача – дать человеку ощущение надежности и покоя". Инна Цыпцына

Такой превентивный подход, по мнению эксперта, формирует долгосрочный эффект. Это подтверждают и сами клиенты, которые признаются, что после процедур чувствуют себя словно вновь родившимися. По оценкам студии, доля повторных визитов достигает 90%, что говорит о растущем спросе на формат, в котором уход становится частью заботы о здоровье человека.