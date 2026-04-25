#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
События

Восточный Казахстан подключился к телемосту с президентом РК в ходе акции "Таза Қазақстан"

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 16:15 Фото: акимат ВКО
Касым-Жомарт Токаев принял участие в республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" – глава государства вместе с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка "Самал", сообщает Zakon.kz.

Во время мероприятия к акции подключились регионы. В режиме видеоконференцсвязи Восточно-Казахстанскую область представили глава региона Нурымбет Сактаганов и председатель правления Ульбинского металлургического завода Сергей Бежецкий. Они рассказали о работе региона в рамках общенациональной экологической кампании.

Фото: акимат ВКО

"Таза Қазақстан" продолжает объединять госорганы, бизнес, волонтеров, экоактивистов и жителей страны.

"Любое начинание, в основе которого лежат благие намерения, обязательно принесет свои плоды, и "Таза Қазақстан" является именно такой уникальной инициативой. Благодаря самоотверженному труду миллионов наших неравнодушных соотечественников проект перерос в общенациональное движение", – сказал глава государства.

Фото: акимат ВКО

Президент выразил искреннюю признательность всем участникам "Таза Қазақстан" и, прежде всего, представителям молодежи.

Фото: акимат ВКО

Как отметил в ходе телемоста аким ВКО Нурымбет Сактаганов, область активно участвует в экологических общественных инициативах.

Фото: акимат ВКО

"За последние два года в населенных пунктах области высадили около 250 тысяч деревьев, а в лесных массивах – 40 миллионов саженцев. Кроме того, вывезли 30 тысяч тонн бытовых отходов и очистили территорию площадью 7000 гектаров. В рамках акции "Мөлдір бұлақ" очищено более 200 родников и рек. В этом году будет высажено около 18 миллионов саженцев", – отметил глава региона.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Триатлон-парк стал центром большой экологической акции: тысячи жителей посадили 12 тыс. деревьев
22:51, 25 апреля 2026
Триатлон-парк стал центром большой экологической акции: тысячи жителей посадили 12 тыс. деревьев
Токаев посадил дерево в столичном парке в рамках акции "Таза Қазақстан"
12:40, 25 апреля 2026
Токаев посадил дерево в столичном парке в рамках акции “Таза Қазақстан”
В Шымкенте прошла экологическая акция в рамках "Таза Қазақстан"
14:33, 25 апреля 2026
В Шымкенте прошла экологическая акция в рамках "Таза Қазақстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: