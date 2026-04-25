Восточный Казахстан подключился к телемосту с президентом РК в ходе акции "Таза Қазақстан"

Касым-Жомарт Токаев принял участие в республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" – глава государства вместе с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка "Самал", сообщает Zakon.kz.

Во время мероприятия к акции подключились регионы. В режиме видеоконференцсвязи Восточно-Казахстанскую область представили глава региона Нурымбет Сактаганов и председатель правления Ульбинского металлургического завода Сергей Бежецкий. Они рассказали о работе региона в рамках общенациональной экологической кампании.

Фото: акимат ВКО

"Таза Қазақстан" продолжает объединять госорганы, бизнес, волонтеров, экоактивистов и жителей страны.

"Любое начинание, в основе которого лежат благие намерения, обязательно принесет свои плоды, и "Таза Қазақстан" является именно такой уникальной инициативой. Благодаря самоотверженному труду миллионов наших неравнодушных соотечественников проект перерос в общенациональное движение", – сказал глава государства.

Президент выразил искреннюю признательность всем участникам "Таза Қазақстан" и, прежде всего, представителям молодежи.

Как отметил в ходе телемоста аким ВКО Нурымбет Сактаганов, область активно участвует в экологических общественных инициативах.

"За последние два года в населенных пунктах области высадили около 250 тысяч деревьев, а в лесных массивах – 40 миллионов саженцев. Кроме того, вывезли 30 тысяч тонн бытовых отходов и очистили территорию площадью 7000 гектаров. В рамках акции "Мөлдір бұлақ" очищено более 200 родников и рек. В этом году будет высажено около 18 миллионов саженцев", – отметил глава региона.