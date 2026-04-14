Тренер с поддельным дипломом годами обманывал систему ради должности

В Восточно-Казахстанской области тренера по армрестлингу осудили за использование поддельного диплома. Мужчина три года проработал в детской спортшколе на основании фиктивного документа, купленного несколькими годами ранее, передает Zakon.kz.

Суд района Улкен Нарын рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Д., обвиняемого по части 3 статьи 385 УК РК (Использование заведомо подложного документа).

Следствием установлено, что еще в июне 2016 года обвиняемый, не проходя фактического обучения, приобрел у неустановленного лица поддельный диплом НАО "Казахская академия спорта и туризма".

Согласно документу, ему была присуждена степень бакалавра по специальности "Физическая культура и спорт". Стоимость "образования" составила 700 тысяч тенге.

С сентября 2022 года на основании этого диплома мужчина был назначен тренером в КГУ "Детско-юношеская спортивная школа района Улкен Нарын", где проработал до декабря 2025 года. Обман вскрылся лишь в ходе проверки, проведенной районной прокуратурой.

"Судом гр. Д. Признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 385 УК, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 98 300 тенге (25 МРП)", – сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, с осужденного взысканы судебные издержки и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее в Комитете высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования прокомментировали распространяемую в Сети информацию о поддельных дипломах.