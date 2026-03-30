"Казахмыс" объявил 2026-й Годом безопасности и утвердил новую стратегию

Группа компаний "Казахмыс" утвердила стратегию трансформации промышленной безопасности на 2026-2028 годы. Документ предполагает переход к системному управлению рисками, усиление контроля на всех уровнях и достижение нулевого уровня смертельного травматизма, сообщает Zakon.kz.

Под председательством председателя правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслана Өскенәлі, в Группе компаний "Казахмыс" состоялась стратегическая сессия. Темой заседания стали вопросы трансформации промышленной безопасности и охраны труда.

Во время приветственного слова к участникам председатель правления обозначил ключевые приоритеты компании в области безопасности. Он также подчеркнул, что недопустимо позволять выполнение работ при наличии угрозы жизни и здоровью работников.

"Промышленная безопасность – наш приоритет номер один, а исключение инцидентов со смертельными последствиями – ключевая задача. Производственные планы могут выполняться только при безусловном соблюдении требований безопасности. Для этой цели мы усиливаем управленческую дисциплину и выстраиваем единый контур управления. Создается центральный комитет по технике безопасности, ответственность закрепляется на всех уровнях. Наша задача – обеспечить исполнение этих решений в ежедневной работе. Компромиссов в вопросах жизни и здоровья работников быть не может", – подчеркнул председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі.

В стратегической сессии объединились члены правления, руководители филиалов, технические эксперты и консультанты международной компании JMJ Associates.

Подготовка стратегии была обеспечена блоком охраны труда под руководством управляющего директора по охране труда Жанбека Есмаханова. Проведена комплексная оценка действующей системы ПБиОТ, включая внутренний аудит и независимое исследование с участием международных экспертов, по итогам которой сформированы ключевые направления трансформации.

Стратегическая сессия стала логическим продолжением этой работы и площадкой для согласования подходов на уровне руководства компании. Но центральной темой заседания стало формирование новой модели управления безопасностью, в основе которой – безусловный приоритет жизни и здоровья работников. Этот принцип закреплен как ключевой ориентир всей производственной деятельности компании.

По итогам обсуждений утверждена стратегия трансформации промышленной безопасности на 2026-2028 годы. Документ предусматривает переход к системной работе с причинами производственных рисков и развитие культуры безопасности на всех уровнях.

Стратегия базируется на принципе нулевого травматизма и включает два взаимосвязанных направления:

совершенствование системы управления рисками;

развитие лидерства в области безопасности.

В рамках реализации стратегии в компании создается Центральный комитет по промышленной безопасности и охране труда, который будет определять ключевые приоритеты и контролировать их выполнение. В последующем заседания комитета будут проводиться на регулярной основе – не реже одного раза в квартал.

Дополнительно на уровне производственных активов внедряется практика ежемесячных комитетов по безопасности, направленных на оперативное управление рисками и контроль исполнения мероприятий на местах.

"2026 год объявлен в компании Годом безопасности. В этот период основной акцент будет сделан на настройке систем управления, формировании достоверной аналитики и внедрении опережающих показателей эффективности".

Практическая реализация стратегии включает развитие риск-ориентированных подходов, внедрение единых стандартов контроля критических рисков, усиление роли руководителей всех уровней и интеграцию требований безопасности во все ключевые бизнес-процессы, включая взаимодействие с подрядными организациями.

Отдельное внимание будет уделено инвестициям в обновление оборудования и повышение надежности производственных активов как важному фактору снижения рисков.

Вместе с тем ключевым KPI для руководителей станет полнота реализации мероприятий по контролю критических рисков, что обеспечит переход от реагирования на инциденты к их предотвращению.

Долгосрочная цель стратегии – поэтапное снижение уровня травматизма и достижение нулевого уровня смертельных инцидентов.

Реализация стратегии направлена на формирование устойчивой системы управления безопасностью, интегрированной в ежедневную деятельность компании.