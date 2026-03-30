#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
События

"Казахмыс" объявил 2026-й Годом безопасности и утвердил новую стратегию

заседание, безопасность трудящихся, новая стратегия, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 12:19
Группа компаний "Казахмыс" утвердила стратегию трансформации промышленной безопасности на 2026-2028 годы. Документ предполагает переход к системному управлению рисками, усиление контроля на всех уровнях и достижение нулевого уровня смертельного травматизма, сообщает Zakon.kz.

Под председательством председателя правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслана Өскенәлі, в Группе компаний "Казахмыс" состоялась стратегическая сессия. Темой заседания стали вопросы трансформации промышленной безопасности и охраны труда.

Во время приветственного слова к участникам председатель правления обозначил ключевые приоритеты компании в области безопасности. Он также подчеркнул, что недопустимо позволять выполнение работ при наличии угрозы жизни и здоровью работников.

"Промышленная безопасность – наш приоритет номер один, а исключение инцидентов со смертельными последствиями – ключевая задача. Производственные планы могут выполняться только при безусловном соблюдении требований безопасности. Для этой цели мы усиливаем управленческую дисциплину и выстраиваем единый контур управления. Создается центральный комитет по технике безопасности, ответственность закрепляется на всех уровнях. Наша задача – обеспечить исполнение этих решений в ежедневной работе. Компромиссов в вопросах жизни и здоровья работников быть не может", – подчеркнул председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі.

В стратегической сессии объединились члены правления, руководители филиалов, технические эксперты и консультанты международной компании JMJ Associates.

Подготовка стратегии была обеспечена блоком охраны труда под руководством управляющего директора по охране труда Жанбека Есмаханова. Проведена комплексная оценка действующей системы ПБиОТ, включая внутренний аудит и независимое исследование с участием международных экспертов, по итогам которой сформированы ключевые направления трансформации.

Стратегическая сессия стала логическим продолжением этой работы и площадкой для согласования подходов на уровне руководства компании. Но центральной темой заседания стало формирование новой модели управления безопасностью, в основе которой – безусловный приоритет жизни и здоровья работников. Этот принцип закреплен как ключевой ориентир всей производственной деятельности компании.

По итогам обсуждений утверждена стратегия трансформации промышленной безопасности на 2026-2028 годы. Документ предусматривает переход к системной работе с причинами производственных рисков и развитие культуры безопасности на всех уровнях.

Стратегия базируется на принципе нулевого травматизма и включает два взаимосвязанных направления:

  • совершенствование системы управления рисками;
  • развитие лидерства в области безопасности.

В рамках реализации стратегии в компании создается Центральный комитет по промышленной безопасности и охране труда, который будет определять ключевые приоритеты и контролировать их выполнение. В последующем заседания комитета будут проводиться на регулярной основе – не реже одного раза в квартал.

Дополнительно на уровне производственных активов внедряется практика ежемесячных комитетов по безопасности, направленных на оперативное управление рисками и контроль исполнения мероприятий на местах.

"2026 год объявлен в компании Годом безопасности. В этот период основной акцент будет сделан на настройке систем управления, формировании достоверной аналитики и внедрении опережающих показателей эффективности".

Практическая реализация стратегии включает развитие риск-ориентированных подходов, внедрение единых стандартов контроля критических рисков, усиление роли руководителей всех уровней и интеграцию требований безопасности во все ключевые бизнес-процессы, включая взаимодействие с подрядными организациями.

Отдельное внимание будет уделено инвестициям в обновление оборудования и повышение надежности производственных активов как важному фактору снижения рисков.

Вместе с тем ключевым KPI для руководителей станет полнота реализации мероприятий по контролю критических рисков, что обеспечит переход от реагирования на инциденты к их предотвращению.

Долгосрочная цель стратегии – поэтапное снижение уровня травматизма и достижение нулевого уровня смертельных инцидентов.

Реализация стратегии направлена на формирование устойчивой системы управления безопасностью, интегрированной в ежедневную деятельность компании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стадион в Хромтау прошёл инспекцию федерации футбола Казахстана
13:37, Сегодня
Стадион в Хромтау прошёл инспекцию федерации футбола Казахстана
Сроки финала чемпионата Казахстана сдвинуты в интересах национальной сборной
13:16, Сегодня
Сроки финала чемпионата Казахстана сдвинуты в интересах национальной сборной
Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA
12:55, Сегодня
Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA
Сборная Узбекистана по боксу провально стартовала на чемпионате Азии
12:32, Сегодня
Сборная Узбекистана по боксу провально стартовала на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: