"Казахмыс" объявил 2026-й Годом безопасности и утвердил новую стратегию
Под председательством председателя правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслана Өскенәлі, в Группе компаний "Казахмыс" состоялась стратегическая сессия. Темой заседания стали вопросы трансформации промышленной безопасности и охраны труда.
Во время приветственного слова к участникам председатель правления обозначил ключевые приоритеты компании в области безопасности. Он также подчеркнул, что недопустимо позволять выполнение работ при наличии угрозы жизни и здоровью работников.
"Промышленная безопасность – наш приоритет номер один, а исключение инцидентов со смертельными последствиями – ключевая задача. Производственные планы могут выполняться только при безусловном соблюдении требований безопасности. Для этой цели мы усиливаем управленческую дисциплину и выстраиваем единый контур управления. Создается центральный комитет по технике безопасности, ответственность закрепляется на всех уровнях. Наша задача – обеспечить исполнение этих решений в ежедневной работе. Компромиссов в вопросах жизни и здоровья работников быть не может", – подчеркнул председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі.
В стратегической сессии объединились члены правления, руководители филиалов, технические эксперты и консультанты международной компании JMJ Associates.
Фото: ТОО Корпорация Казахмыс
Подготовка стратегии была обеспечена блоком охраны труда под руководством управляющего директора по охране труда Жанбека Есмаханова. Проведена комплексная оценка действующей системы ПБиОТ, включая внутренний аудит и независимое исследование с участием международных экспертов, по итогам которой сформированы ключевые направления трансформации.
Стратегическая сессия стала логическим продолжением этой работы и площадкой для согласования подходов на уровне руководства компании. Но центральной темой заседания стало формирование новой модели управления безопасностью, в основе которой – безусловный приоритет жизни и здоровья работников. Этот принцип закреплен как ключевой ориентир всей производственной деятельности компании.
По итогам обсуждений утверждена стратегия трансформации промышленной безопасности на 2026-2028 годы. Документ предусматривает переход к системной работе с причинами производственных рисков и развитие культуры безопасности на всех уровнях.
Стратегия базируется на принципе нулевого травматизма и включает два взаимосвязанных направления:
- совершенствование системы управления рисками;
- развитие лидерства в области безопасности.
В рамках реализации стратегии в компании создается Центральный комитет по промышленной безопасности и охране труда, который будет определять ключевые приоритеты и контролировать их выполнение. В последующем заседания комитета будут проводиться на регулярной основе – не реже одного раза в квартал.
Дополнительно на уровне производственных активов внедряется практика ежемесячных комитетов по безопасности, направленных на оперативное управление рисками и контроль исполнения мероприятий на местах.
"2026 год объявлен в компании Годом безопасности. В этот период основной акцент будет сделан на настройке систем управления, формировании достоверной аналитики и внедрении опережающих показателей эффективности".
Практическая реализация стратегии включает развитие риск-ориентированных подходов, внедрение единых стандартов контроля критических рисков, усиление роли руководителей всех уровней и интеграцию требований безопасности во все ключевые бизнес-процессы, включая взаимодействие с подрядными организациями.
Отдельное внимание будет уделено инвестициям в обновление оборудования и повышение надежности производственных активов как важному фактору снижения рисков.
Вместе с тем ключевым KPI для руководителей станет полнота реализации мероприятий по контролю критических рисков, что обеспечит переход от реагирования на инциденты к их предотвращению.
Долгосрочная цель стратегии – поэтапное снижение уровня травматизма и достижение нулевого уровня смертельных инцидентов.
Реализация стратегии направлена на формирование устойчивой системы управления безопасностью, интегрированной в ежедневную деятельность компании.