Крупные авиакомпании Казахстана уличили в искажении данных и наказали

Две казахстанские авиакомпании привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта 15 апреля 2026 года рассказали, что в рамках работы по вопросам обеспечения авиатопливом установлены факты представления авиакомпаниями Air Astana и FlyArystan искаженных данных по объему авиатоплива.

"В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях к указанным авиакомпаниям применены меры административного характера в виде штрафа в размере 100 МРП (432 500) в отношении каждой из них", – сообщили в министерстве.

В отношении FlyArystan в Алматы проводят расследование из-за взимания платы за перевес ручной клади.