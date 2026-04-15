Крупные авиакомпании Казахстана уличили в искажении данных и наказали
Фото: Минтранспорта РК
Две казахстанские авиакомпании привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве транспорта 15 апреля 2026 года рассказали, что в рамках работы по вопросам обеспечения авиатопливом установлены факты представления авиакомпаниями Air Astana и FlyArystan искаженных данных по объему авиатоплива.
"В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях к указанным авиакомпаниям применены меры административного характера в виде штрафа в размере 100 МРП (432 500) в отношении каждой из них", – сообщили в министерстве.
В отношении FlyArystan в Алматы проводят расследование из-за взимания платы за перевес ручной клади.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript