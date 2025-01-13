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События

Несколько стройкомпаний наказали крупными штрафами в Шымкенте

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 16:17 Фото: primeminister.kz
В Шымкенте привлекли к ответственности четыре строительные компании, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 января 2025 года рассказали в прокуратуре города.

"Прокуратурой города выявлены четыре компании, занимавшиеся незаконной рекламой для привлечения средств дольщиков в жилищное строительство. По акту прокурорского надзора виновные привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 320 КоАП РК (нарушение законодательства о долевом участии) с наложением штрафа в размере 3 млн тенге", – сказано в сообщении.

Жителям города настоятельно рекомендуют перед участием в долевом строительстве проверять наличие лицензий и разрешений у строительных компаний, а также убедиться в правильности их документации.

Ранее в ВКО задержали топ-менеджеров строительной компании, подозреваемых в хищении средств дольщиков в размере 1,8 млрд тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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