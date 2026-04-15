События

Инициативу Токаева по созданию водной организации при ООН обсудят на саммите в Астане

специальный посланник генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 16:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди. Об этом 15 апреля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы глобальной и региональной водной повестки.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для Казахстана водные ресурсы являются стратегическим ресурсом, напрямую связанным с устойчивым развитием, экологической безопасностью и региональной стабильностью.

Фото: akorda.kz

Также президент подчеркнул особую важность формирования более эффективной международной архитектуры сотрудничества в водной сфере.

В этом контексте глава государства остановился на своей инициативе по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.

По его словам, данный шаг призван придать новый импульс глобальным усилиям по обеспечению рационального использования водных ресурсов, укреплению международной координации и продвижению устойчивых решений в ответ на вызовы, связанные с водной проблематикой.

На полях предстоящего Регионального экологического саммита в Астане планируется запуск первого раунда международных консультаций, нацеленных на предметное обсуждение возможных параметров и перспектив формирования данной структуры.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи также была подчеркнута роль предстоящей в декабре 2026 года в Абу-Даби Конференции ООН по водным ресурсам, которая рассматривается как важная платформа для выработки согласованных подходов к решению водных проблем.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам эффективного использования водных ресурсов в регионе Центральной Азии.

Ранее Акорда анонсировала визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан. Подробнее об этом – здесь.

Почему из крупнейшего водохранилища Казахстана сбросят 6,3 млрд кубометров воды
Теплые слова и приглашение на саммит: раскрыты детали встречи Токаева со спецпредставителем президента Кореи
Встреча в Акорде: что Токаев обсудил с генеральным секретарем ISO
Почему для организации плей-офф ЧРК были привлечены российские специалисты: ответ КФВ
Экс-легионер "Кайрата" возвысил чемпионат Китая после выступления в КПЛ
В Азии нанесли мощный удар по боксёрам из Казахстана и Узбекистана
Пакьяо уверен в реванше с Мейвезером
