Инициативу Токаева по созданию водной организации при ООН обсудят на саммите в Астане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди. Об этом 15 апреля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы глобальной и региональной водной повестки.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для Казахстана водные ресурсы являются стратегическим ресурсом, напрямую связанным с устойчивым развитием, экологической безопасностью и региональной стабильностью.

Фото: akorda.kz

Также президент подчеркнул особую важность формирования более эффективной международной архитектуры сотрудничества в водной сфере.

В этом контексте глава государства остановился на своей инициативе по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.

По его словам, данный шаг призван придать новый импульс глобальным усилиям по обеспечению рационального использования водных ресурсов, укреплению международной координации и продвижению устойчивых решений в ответ на вызовы, связанные с водной проблематикой.

На полях предстоящего Регионального экологического саммита в Астане планируется запуск первого раунда международных консультаций, нацеленных на предметное обсуждение возможных параметров и перспектив формирования данной структуры.

В ходе встречи также была подчеркнута роль предстоящей в декабре 2026 года в Абу-Даби Конференции ООН по водным ресурсам, которая рассматривается как важная платформа для выработки согласованных подходов к решению водных проблем.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам эффективного использования водных ресурсов в регионе Центральной Азии.

