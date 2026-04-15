События

Почему из крупнейшего водохранилища Казахстана сбросят 6,3 млрд кубометров воды

водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 16:44
Сегодня, 15 апреля 2026 года, в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана объяснили причину сброса миллиардов кубометров воды из Шульбинского водохранилища, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что оно входит в топ-5 крупнейших водохранилищ страны.

"Министерством водных ресурсов и ирригации начаты природоохранные попуски из Шульбинского водохранилища в области Абай для поддержания и сохранения экосистем в бассейне реки Ертис. В общей сложности из водохранилища планируется сбросить 6,3 млрд кубометров воды".Пресс-служба МВРИ РК

В ведомстве уточнили, что попуски продлятся до 4 мая.

"Основная фаза попуска продлится до 30 апреля. В течение этого времени объемы сбросов будут составлять 3500-2000 кубометров в секунду. Максимальный сброс в объеме 3500 кубометров в секунду будет осуществляться в течение 10 суток".Пресс-служба МВРИ РК

Отмечается, что до начала попуска были проведены подготовительные работы в русле ниже Шульбинского водохранилища.

"Природоохранные попуски проводятся ежегодно. Они необходимы для обеспечения благоприятных условий для нереста рыб, обводнения пойменных земель и поддержания производства корма для сельского хозяйства Павлодарской области", – отметил руководитель Ертисской бассейновой водной инспекции Медет Жадигерулы.

9 апреля 2026 года стало известно, что около миллиарда кубометров воды сбросили на юге Казахстана. Причину можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
