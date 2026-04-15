События

Новый зал и большие планы: как развивается спорт в Уштобе

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 19:10 Фото: пресс-служба акимата области Жетысу
В городе Уштобе области Жетысу активно работает новый боксерский зал. Открыт он был в декабре прошлого года, а в текущем году в районном центре будут дополнительно возведены многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс и зал дзюдо.

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки акима области Бейбита Исабаева в Каратальский район. Во время специального посещения зала бокса глава региона стал свидетелем тренировок юных боксеров.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

"Боксерская школа Уштобе известна по всей стране. В частности, достижения участника Олимпийских игр в Атланте, известного боксера Михаила Юрченко всегда являются для вас примером. Известно, что человек, занимающийся спортом, дисциплинирован, собран и далек от вредных привычек, поэтому усердно занимайтесь и стремитесь стать сильными спортсменами. Кроме этого боксерского зала в течение текущего года мы построим для вас зал дзюдо, а также многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс", – сказал Бейбит Исабаев в ходе общения с детьми и вручил им спортивную форму.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

По словам директора Каратальской районной детско-юношеской спортивной школы Ермека Торгаева, в их учреждении занимаются более 1200 учащихся по 14 видам спорта, из них 87 тренируются именно в зале бокса.

"Выходцы из Каратальского района радуют страну своими высокими достижениями. В частности, мы гордимся тем, что бронзовый призер чемпионата мира Ертуган Зейнуллинов, входящий в состав мужской сборной Казахстана по боксу, а также бронзовый призер чемпионата Азии среди молодежи Мария Сидоренко являются нашими земляками. Для нынешних воспитанников спортшколы созданы все условия, чтобы достойно продолжать путь своих старших товарищей", – отметил он.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Родители также довольны работой боксерского зала. К примеру, Тилеулес Канатбаев регулярно приводит сюда своего внука на тренировки.

"Мой внук Медет сам выбрал данный вид спорта и с удовольствием ходит на тренировки. В новом зале созданы все условия для бесплатных и качественных занятий детей. Все тренеры здесь – квалифицированные специалисты. В свое время я тоже занимался боксом, был воспитанником Айдарбека Жапсарбаева. Рад, что мой внук продолжает мой путь. Уверен, что из стен этого зала выйдет еще много известных чемпионов", – сказал Канатбаев.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

В одноэтажном здании общей площадью 800 кв. м расположены залы бокса и борьбы, рассчитанные на прием до 100 человек в сутки и оснащенные современным оборудованием. Боксерский зал оборудован профессиональным рингом, а зал борьбы – новыми татами и необходимыми тренировочными средствами. Также здесь есть раздевалки, душевые кабины и комнаты для тренеров. Примечательно, что имеющийся на объекте тренажерный зал могут посещать и жители района – в вечернее время и бесплатно.

В целом, за последние три года уровень обновления спортивных объектов, требующих строительства или ремонта, в области в среднем достиг 79,6% – было обновлено 39 спортобъектов. В регионе численность людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет около 300 тыс., что равно 43,5% от общей численности населения.

Елена Беляева
Елена Беляева
