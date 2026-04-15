Какие регионы Казахстана затронет штормовое предупреждение в четверг

В 15 областях Казахстана на 16 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, в центре области Жетысу ожидаются дождь, гроза, в горных районах области осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза, в горных районах области град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Мангистауской области ожидается дождь, на севере, востоке, в центре области временами сильный дождь, гроза, град, днем на западе, юге, в центре области дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20, на востоке, юге, в центре области временами 25 м/с, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на востоке области небольшие осадки (дождь с переходом в снег). На западе, юге, востоке области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на севере, востоке области временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный, утром и днем на юго-западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

Ночью на востоке Актюбинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь снег), гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, на востоке, юге области временами 23-28 м/с. В Актобе ожидается ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северный, на юге области порывы 18 м/с. В Павлодаре ожидается туман.

Ночью на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидаются дождь, гроза.

Ночью на юге Алматинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, востоке, юге, в центре области дождь, гроза, на юге области временами сильный дождь. В горных районах области осадки, гроза, днем временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). В центре области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, на западе, востоке, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. На севере, западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы утром и днем ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-18 м/с. В Конаеве утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20, временами 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) временами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидаются дождь, гроза.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидаются временами дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер южный, днем 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза, на юге, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. В горных районах области туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

Ночью на юге, западе Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что зимняя погода накроет почти весь Казахстан 16 апреля.