#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
476.97
562.59
6.27
Общество

Сильные осадки и шторм: зимняя погода накроет почти весь Казахстан 16 апреля

птица, ветка, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 17:53 Фото: pixabay
Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 16 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что почти всю республику накроет зимняя погода.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, востоке, в центре, горных районах юго-востока страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, на юго-западе, северо-западе, востоке, в центре республики – сильные осадки (дождь, снег), град, шквал. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юго-востоке – с пыльной бурей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что на западе, севере Туркестанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на севере, западе, в центре Алматинской областей, на севере, юге, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

Астану накроют снег и заморозки, Алматы и Шымкент – сильные дожди: прогноз на 16-18 апреля

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан возвращается зима. Согласно прогнозу на 16-18 апреля 2026 года, на страну вновь обрушатся сильные морозы до -18°С и снегопады.

Май-2026 в Астане, Алматы и Шымкенте: от ночных заморозков до летней жары

О том, какой будет погода в мае-2026 в Казахстане, можете узнать здесь.

