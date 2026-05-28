Сроки строительства ТЭЦ в Кокшетау пересмотрели

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов в кулуарах форума ЕАЭС 28 мая 2026 года рассказал, когда построят три новые ТЭЦ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Жакупов отметил, что строительством трех ТЭЦ занимается компания "Самрук-Энерго". "Ввод в эксплуатацию Кокшетауской ТЭЦ ожидается в 2028 году, а ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске – в 2029 году", – добавил он. Финансируются проекты, по его словам, за счет средств фонда "Самрук-Казына". "У нас есть частично привлеченные средства, частично за счет собственных средств. Как вы понимаете, долговое финансирование является неотъемлемой частью современного финансово-управленческого менеджмента. "Самрук-Казына" будет финансировать компанию "Самрук-Энерго". Будем финансировать необходимые средства. Компания "Самрук-Энерго" – прибыльная, она зарабатывает и будет реинвестировать свои средства, которые она генерирует, тот денежный свой свободный поток. Все, что необходимо, дальше будут дофинансировать, это, конечно, будет делать фонд "Самрук-Казына" как материнская компания. Сейчас сложно сказать, потому что графики финансирования сейчас находятся в проработке", – подчеркнул он. Ранее председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов говорил, что ввод станции в Кокшетау в эксплуатацию запланирован на I квартал 2029 года.

