Чистый старт в юбилейный год: Косшы принял эстафету экологического фитнеса

Сегодня улицы Косшы превратились в одну большую дистанцию для тех, кто выбирает движение и заботу о родном крае. Масштабный экоплоггинг "Жаңа қала – Таза қала", прошедший в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", собрал более тысячи человек.

Для Косшы это событие имеет особый подтекст: в этом году город отмечает свой первый большой юбилей, передает Управление внутренней политики Акмолинской области.

Культура плоггинга – микса из легкого бега и сбора мусора – для Акмолинской области уже не в новинку. Эта бодрая альтернатива привычным субботникам зародилась в прошлом году в Кокшетау, и с тех пор "эстафета чистоты" стремительно кочует по районам, находя отклик в разных частях региона. В отличие от обычного кросса, здесь побеждает не тот, кто первым пересек финишную черту, а тот, кто сделал свой маршрут чище.

Фото: акимат города Косшы

"Сегодня мы встретились на масштабной экологической акции "Жаңа қала – Таза қала". В этой акции принимают участие не только жители Косшы, здесь собралась активная молодежь со всех уголков нашей области. Это большая инициатива, и поддержка такого начинания – благородное дело. Глава государства уделяет этому вопросу огромное внимание", – отметил заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев, открывая мероприятие.

Весь город разбили на девять секторов, за каждым из которых закрепили команду с руководителем. Как только был дан старт, участники распределились по улицам и скверам, превращая обычную уборку в динамичный челлендж. В основе такого подхода лежит простая, но важная философия "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" – концепция честного отношения к окружающему миру.

"Защита природы – долг каждого человека. Мы призываем всех быть активными. Молодежные трудовые отряды "Жасыл ел" вносят свой вклад в защиту природы и бережное отношение к экологии Казахстана, стараясь сохранить красоту нашей земли для будущего", – поделилась представительница организации "Жасыл ел" Мадина Избасарова.

Стоит отметить, что сегодняшний забег стал лишь частью большого экологического марафона: с начала акции "Таза Қазақстан" в Косшы успели высадить сотни саженцев, привести в порядок берега водоемов и обновить детские площадки.