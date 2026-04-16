#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
474.08
558.28
6.26
События

Врачебная ошибка привела к смерти ребенка в Мангистау: вскрыты грубые нарушения

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 18:11 Фото: akorda.kz
Министерство здравоохранения Казахстана инициировало масштабную проверку по факту гибели 12-летнего пациента из Мангистауской области. Трагедия выявила системные нарушения в местных медучреждениях, передает Zakon.kz.

Об этом 16 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства. По их данным, сейчас формируется состав комиссии для проведения всесторонней проверки.

В состав комиссии войдут заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля – главный медицинский инспектор, а также независимые эксперты.


"9 февраля 2026 года пациент был доставлен санитарной авиацией в АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" (г. Алматы) для дальнейшего лечения. Несмотря на проведенные медицинские мероприятия, 13 апреля 2026 года зафиксирован летальный исход", – сообщили в Минздраве.

Предварительные внеплановые проверки в Мангистауской области уже вскрыли шокирующие факты:

  • многократные отказы в госпитализации (17, 23 и 25 января 2026 года);
  • отсутствие проведения консилиумов;
  • неполный учет обращений пациента;
  • недостаточная оценка состояния;
  • несоблюдение клинических протоколов.

В Актауской городской поликлинике №2 установлены:

  • неполный сбор анамнеза;
  • отсутствие учета лабораторно-инструментальных данных;
  • расхождение диагноза с клинической картиной;
  • отсутствие очного осмотра при одном из обращений.

По итогам проверок к медицинским организациям применены дисциплинарные и экономические меры. Материалы направлены в правоохранительные органы.

"Прокуратурой области возбуждено уголовное дело. Фондом социального медицинского страхования применены экономические санкции к Актауской городской поликлинике №2". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В ведомстве также добавили, что обещают принять дополнительные меры, чтобы исключить повторение подобных трагедий в системе здравоохранения.

Ранее в Атырау родители младенца, доставленного из района с отитом и высокой температурой, обвинили врачей в затягивании диагностики и несвоевременном лечении. На данный момент уголовное дело по факту смерти ребенка не возбуждено. Обстоятельства трагедии выясняются.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: