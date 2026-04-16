Врачебная ошибка привела к смерти ребенка в Мангистау: вскрыты грубые нарушения

Министерство здравоохранения Казахстана инициировало масштабную проверку по факту гибели 12-летнего пациента из Мангистауской области. Трагедия выявила системные нарушения в местных медучреждениях, передает Zakon.kz.

Об этом 16 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства. По их данным, сейчас формируется состав комиссии для проведения всесторонней проверки.

В состав комиссии войдут заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля – главный медицинский инспектор, а также независимые эксперты.





"9 февраля 2026 года пациент был доставлен санитарной авиацией в АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" (г. Алматы) для дальнейшего лечения. Несмотря на проведенные медицинские мероприятия, 13 апреля 2026 года зафиксирован летальный исход", – сообщили в Минздраве.

Предварительные внеплановые проверки в Мангистауской области уже вскрыли шокирующие факты:

многократные отказы в госпитализации (17, 23 и 25 января 2026 года);

отсутствие проведения консилиумов;

неполный учет обращений пациента;

недостаточная оценка состояния;

несоблюдение клинических протоколов.

В Актауской городской поликлинике №2 установлены:

неполный сбор анамнеза;

отсутствие учета лабораторно-инструментальных данных;

расхождение диагноза с клинической картиной;

отсутствие очного осмотра при одном из обращений.

По итогам проверок к медицинским организациям применены дисциплинарные и экономические меры. Материалы направлены в правоохранительные органы.

"Прокуратурой области возбуждено уголовное дело. Фондом социального медицинского страхования применены экономические санкции к Актауской городской поликлинике №2". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В ведомстве также добавили, что обещают принять дополнительные меры, чтобы исключить повторение подобных трагедий в системе здравоохранения.

Ранее в Атырау родители младенца, доставленного из района с отитом и высокой температурой, обвинили врачей в затягивании диагностики и несвоевременном лечении. На данный момент уголовное дело по факту смерти ребенка не возбуждено. Обстоятельства трагедии выясняются.