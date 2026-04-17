#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
События

Касым-Жомарт Токаев перечислил качества, которые должны быть присущи современным лидерам

форум в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 17:23
Во время выступления в панельной сессии "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" Анталийского дипломатического форума президент Касым-Жомарт Токаев перечислил качества, которые должны быть присущи современным лидерам, сообщает Zakon.kz.

Глава государства считает, что глобальные лидеры, а также руководители отдельных государств в разных регионах должны в первую очередь ответственно подходить к вопросам международной безопасности и мира.

"В наши дни стратегическая сдержанность играет чрезвычайно важную роль. Выход из сложившейся ситуации в этом очень сложном и даже парадоксальном мире, на мой взгляд, прост. Нужно быть более ответственным и проявлять сдержанность", – подчеркнул президент Казахстана.

Токаев также высказал свою оценку событий на Ближнем Востоке. По его мнению, необходимо сосредоточиться на ключевых вопросах переговорного процесса.

"Я бы посоветовал проявлять большую сознательность в отношении того, что происходит в мире. Например, все обсуждают Иран. Конечно, там сложилась серьезная ситуация. Трудно давать какие-либо комментарии по этому поводу. Казахстан выразил солидарность со странами Залива. Мы призвали все государства проявить стратегическую сдержанность и прекратить военные действия. Все ощутили на себе негативные последствия этого конфликта. Прежде всего, сильно пострадала экономика. Сегодня все говорят о свободном передвижении судов по Ормузскому проливу. Но мы должны учитывать тот факт, что до конфликта данный морской коридор был открыт для свободной торговли. Поэтому мы должны сосредоточиться на сути проблемы. А суть проблемы заключается в распространении ядерных технологий и ядерного оружия. И эта проблема должна быть центральной темой переговоров, когда речь идет о конфликте вокруг Ирана. Но сейчас мы переключились на обсуждение вопросов глобальной торговли. Вопреки всему глобальная торговля растет. Только в прошлом году рост составил 2,5%. Так что с торговлей в мире не все так плохо. Но качество и содержание торговли – это большая проблема", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также особо отметил роль президента Реджепа Тайипа Эрдогана, под руководством которого Турция укрепляет свои позиции в качестве авторитетного участника международных отношений.

