Токаев прилетел в Турцию
Сегодня, 17 апреля 2026 гола, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-центр NEST для участия в панельной сессии Анталийского дипломатического форума, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, в панельной дискуссии лидеров на тему "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" также участвуют президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Модератором выступает член Великого национального собрания Турции, бывший министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
17 апреля Токаев посетит Турцию по приглашению Эрдогана
Телерадиокомплекс президента также представил видео с места событий.
Ранее стало известно о ближайших планах Токаева.
Читайте также
