Политика

"Мир на перепутье": с чего начал свое выступление Токаев на важном форуме в Турции

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 17:16 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 апреля 2026 года, принял участие в панельной сессии "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" Анталийского дипломатического форума, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства особо отметил роль президента Реджепа Тайипа Эрдогана, под руководством которого Турция укрепляет свои позиции в качестве авторитетного участника международных отношений

"Прежде всего, я хотел бы отметить ведущую роль, которую играет в этой части мира Турция под руководством выдающегося лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Считаю, что наши страны могут сыграть очень позитивную, я бы сказал, значительную роль в решении наиболее острых проблем, которые, к сожалению, периодически возникают в нашем регионе. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, мы с нетерпением ожидаем приезд президента Эрдогана с государственным визит в Казахстан в следующем месяце".Касым-Жомарт Токаев

Затем президент Казахстана поделился своим видением основных тенденций и вызовов, стоящих перед мировым сообществом в 2026 году и формирующих международную повестку на ближайшую перспективу.

"Дипломаты, политики привыкли говорить, что все человечество находится на перепутье. Я помню, как бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан часто повторял: "Да, мы по-прежнему находимся на перепутье". И это никогда не изменится, если речь идет о снижении международной напряженности. Региональные конфликты сегодня выходят далеко за рамки регионов, они уже стали глобальными. Конечно, ООН – незаменимая, универсальная организация, и на каждое государство возлагается определенная ответственность. Все говорят о необходимости поддержки ООН. Это факт. Но все говорят и о том, что Организацию нужно не только поддерживать, но и реформировать. Да, это правда. Но будем предельно откровенными. Никто не верит, что это произойдет очень скоро, так как мы уже давно заявляем о реформах, изменениях и переформатировании ООН, но этого не происходит. Мы должны честно признать, что именно Совет Безопасности является главным элементом для реформирования ООН".Касым-Жомарт Токаев

Форум в Анталье – это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.

Также во время выступления Токаев перечислил качества, которые должны быть присущи современным лидерам.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
