Когда в Алматы закончатся дожди, рассказал синоптик

В Алматы дожди сохранятся до конца выходных, после чего в городе установится теплая и сухая погода до +26°C. Но передышка окажется недолгой: уже к концу будущей недели ожидается возвращение осадков, гроз и порывистого ветра. Zakon.kz предоставили предварительный прогноз погоды на неделю.

В ближайшую неделю погода будет меняться по классическому весеннему сценарию: дожди сменятся хорошей погодой без осадков. Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал об изменчивом характере погоды и ее синоптических проявлениях на ближайшие дни.

"Ночью и утром в субботу, а также днем в воскресенье в Алматы еще будет выпадать дождь. При этом в воскресенье возможна гроза. Температура воздуха ночью будет в пределах +4+6°С ночью и +13+15°С днем. Далее в южной столице установится благоприятная погода, которая продержится три дня. Осадков не ожидается". Даулет Кисебаев

Он также добавил, что начиная со следующей рабочей недели температура воздуха ночью прогреется до +13+15°С, днем – до +24+26°С.

Также синоптик добавил, что в конце следующей недели в связи с прохождением фронтальных разделом в городе прогнозируется дождь, вечером 23 и на сутки 24 апреля временами сильный.

"Также возможны гроза и усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. К пятнице температура воздуха немного понизится: ночью – до +11+13°С, днем – до +19+21°С", – заключил представитель Гидрометцентра.

Прогноз погоды по г. Алматы на 18-24 апреля 2026 г.

18 апреля: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

19 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.

20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.

21 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.

23 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, вечером временами сильный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

24 апреля: облачно, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С.

Ранее синоптики рассказали, каким будет май месяц в Казахстане.