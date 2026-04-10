#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
События

В Алматы потеплеет до +24°С, но к концу недели снова пойдут дожди

цветение урюка, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 18:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы предстоящая неделя начнется с теплой и сухой погоды – температура воздуха днем поднимется до +24°С. Однако уже к концу периода погода резко изменится: в город придут дожди, грозы с порывистым ветром. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Светлана Аманкулова, в целом неделя будет относительно прохладной.

"С 11 по 15 апреля осадков не ожидается, прогнозируются слабые ветра от штилевых до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет около 8-10, днем 22-24 тепла. В четверг и в пятницу погода резко поменяется: 16 апреля ожидается дождь, временами сильный, который будет сопровождаться грозой и порывистым ветром. Температура воздуха ночью 9-11, днем 14-16 тепла. 17 апреля дождь сохранится, но гроза не ожидается, хоть и сохранится порывистый ветер до 15 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 13-15 тепла", – объяснила синоптик.

Таким образом, первая половина недели порадует жителей Алматы комфортной весенней погодой без осадков, однако ближе к выходным стоит подготовиться к ухудшению погодных условий. Сотрудники Гидрометцентра рекомендуют учитывать метеорологические условия при планировании поездок и не забывать о переменчивом характере погоды в апреле.

Прогноз погоды по Алматы на 11-17 апреля 2026 года.

11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

12-13 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

14 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

15 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.

16 апреля: облачно, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +14+16°С.

17 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С.

Ранее в РГП Казгидромет предупредили, что во второй месяц весны в Казахстан вернутся морозы до -5°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: