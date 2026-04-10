В Алматы потеплеет до +24°С, но к концу недели снова пойдут дожди

В Алматы предстоящая неделя начнется с теплой и сухой погоды – температура воздуха днем поднимется до +24°С. Однако уже к концу периода погода резко изменится: в город придут дожди, грозы с порывистым ветром. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Светлана Аманкулова, в целом неделя будет относительно прохладной.

"С 11 по 15 апреля осадков не ожидается, прогнозируются слабые ветра от штилевых до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет около 8-10, днем 22-24 тепла. В четверг и в пятницу погода резко поменяется: 16 апреля ожидается дождь, временами сильный, который будет сопровождаться грозой и порывистым ветром. Температура воздуха ночью 9-11, днем 14-16 тепла. 17 апреля дождь сохранится, но гроза не ожидается, хоть и сохранится порывистый ветер до 15 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 13-15 тепла", – объяснила синоптик.

Таким образом, первая половина недели порадует жителей Алматы комфортной весенней погодой без осадков, однако ближе к выходным стоит подготовиться к ухудшению погодных условий. Сотрудники Гидрометцентра рекомендуют учитывать метеорологические условия при планировании поездок и не забывать о переменчивом характере погоды в апреле.

Прогноз погоды по Алматы на 11-17 апреля 2026 года.

11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

12-13 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

14 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

15 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.

16 апреля: облачно, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +14+16°С.

17 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С.

Ранее в РГП Казгидромет предупредили, что во второй месяц весны в Казахстан вернутся морозы до -5°C.