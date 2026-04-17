В Алматы могут начать выкупать старые авто: что предлагают взамен

В Алматы прорабатывается вопрос создания компании по выкупу старых автомобилей. Таким образом влаcти города намерены запустить механизм выкупа устаревших автомобилей для улучшения экологической ситуации в мегаполисе, сообщает Zakon.kz

17 апреля 2026 года в акимате рассказали о том, что рассматривается запуск системных мер по снижению выбросов от автотранспорта. Ведь известно, что этот фактор остается основным источником загрязнения воздуха в городе.

Для борьбы со смогом администрация города предлагает запуск системы, при которой у горожан будут выкупать старые автомобили и отправлять их на утилизацию.



Инициативу обсудили на заседании Межведомственного экологического совета. Аким города Дархан Сатыбалды поручил проработать создание специальной компании, которая займется выкупом машин с низким экологическим классом.

"Данная работа будет организована совместно с Управлением предпринимательства и инвестиций и "Социально-предпринимательской корпорацией Алматы". Предполагается создание дочерней организации, которая будет реализовывать механизмы обновления автопарка", – значится в распространенной информации.

В рамках проекта рассматривается возможность внедрения льготного кредитования, лизинговых программ и Trade-In для приобретения экологичных автомобилей. К участию планируется привлечь местных автопроизводителей.

Реализация данных мер позволит стимулировать обновление автопарка, сократить количество устаревших автомобилей и, как следствие, снизить уровень вредных выбросов в атмосферу города, заключили в акимате города.

Ранее было объявлено, что водителей массово штрафуют в Алматы за экологические нарушения. Только за один рейд был выписан 241 протокол.