241 протокол за рейд: водителей массово штрафуют в Алматы

Полиция Алматы 17 апреля 2026 года рассказала об итогах работы по экологическому контролю автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП), на территории города функционируют 11 экологических постов, где ежедневно несут службу сотрудники патрульной полиции и экологи.

"Контроль за уровнем токсичности и дымности выхлопных газов осуществляется с участием специалистов, которые с помощью сертифицированного оборудования проводят замеры содержания вредных веществ в отработанных газах транспортных средств. Как информировали в Управлении административной полиции, по итогам трех месяцев текущего года на экологических постах пресечено более 6 тысяч фактов превышения допустимых нормативов выбросов", – сообщили в полиции.

Кроме того, в рамках совместной работы с Управлением экологии и окружающей среды проводятся рейдовые мероприятия с использованием передвижных экологических постов. В рамках одной из таких отработок проверили 619 транспортных средств, по результатам составлен 241 административный протокол.

В полиции рассказали, что в настоящее время в Алматы зарегистрировано более 727 тысяч транспортных средств, при этом значительная их часть эксплуатируется более 7 лет, что оказывает дополнительную нагрузку на экологическую ситуацию. И ежесуточно в город въезжает до 230 тысяч автомобилей.

В ТОО "Eco Almaty" ранее рассказали, что за неделю на экопостах в Алматы провели 4453 замера токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей, превышения установленных норм выявили у 715 автомобилей.