В Алматы в рамках "Мөлдір бұлақ" проведена очистка прибрежных территорий
Фото: акимат Алматы
В Жетысуском районе Алматы прошел субботник в рамках акции "Мөлдір бұлақ", объединивший жителей, волонтеров и представителей городских служб, сообщает Zakon.kz.
Работы проведены на улицах Палладина и Таттибекова. В уборке приняли участие жители, предприниматели, сотрудники аппарата акима района и городских управлений. Отдельно отмечена активность представителей районного Совета ветеранов.
Очищены прибрежные территории и русла рек, приведены в порядок прилегающие участки.
Задействовано 30 единиц специализированной техники, включая самосвалы и погрузчики. Собрано и вывезено порядка 30 тонн мусора.
Заместитель акима Жетысуского района Жанасыл Сабырулы поблагодарил участников акции, отметив высокий уровень вовлеченности.
"В рамках еженедельной акции "Мөлдір бұлақ" проведены работы по очистке русел рек в районе улиц Палладина и Таттибекова. Около тысячи активных жителей близлежащих домов, сотрудники коммунальных служб и структур акимата приняли участие в уборке. Выражаем благодарность волонтерам и представителям старшего поколения, которые традиционно поддерживают наши инициативы. Призываем жителей следить за нашими социальными сетями и присоединяться к подобным акциям, направленным на поддержание чистоты и порядка в городе", – сказал он.
Поделитесь новостью
