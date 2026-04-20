Межгосударственная полицейская операция: задержания прошли в Казахстане, России, Кыргызстане

Полиция Жамбылской области завершила совместную межгосударственную операцию "Розыск", направленную на повышение эффективности поиска людей, скрывающихся от правосудия как на территории Казахстана, так и за его пределами, сообщает Zakon.kz.

В ДП Жамбылской области отметили, что в ходе операции полицейскими найдено 26 уголовных преступников. Большая часть из них скрывалась за границей – в Кыргызстане и России.

"Среди задержанных есть и те, кто находился в розыске долгие годы. Так, двое граждан скрывались от правосудия с 2017 года за совершение тяжких преступлений. Один из показательных случаев – 37-летняя жительница Кордайского района, которая еще в 2016 году совершила грабеж мобильного телефона и после этого скрылась от органов уголовного преследования", – уточнили полицейские.

В ведомстве добавили, что операция позволила не только разыскать казахстанских преступников, но и задержать лиц, объявленных в межгосударственный розыск другими странами. В частности, сотрудники полиции задержали граждан Кыргызстана и России, разыскиваемых за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

"Например, при пересечении Государственной границы был задержан 30-летний гражданин Российской Федерации, находившийся в розыске МВД России. Он обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания". ДП Жамбылской области

Кроме того, полицейские установили местонахождение семи без вести пропавших граждан, которые длительное время числились в розыске. Это стало важным результатом не только для правоохранительных органов, но и для их родных и близких.

А силовики в Усть-Каменогорске задержали 48-летнего мужчину, разыскиваемого за серию мошеннических схем с 2022 года.