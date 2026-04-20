Продавал "воздух": в Казахстане задержали автоафериста, находившегося в розыске с 2022 года

Силовики в Усть-Каменогорске задержали 48-летнего мужчину, разыскиваемого за серию мошеннических схем с 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, подозреваемый действовал через схемы продажи автомобилей: предлагал выгодные условия, получал предоплату и не выполнял обязательства по передаче транспортных средств.

"Частично возвращая деньги, он создавал видимость законных сделок. Общий ущерб предварительно оценивается более чем в 30 млн тенге", – подчеркнули 20 апреля 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области.

Также известно, что в оформлении сделок злоумышленник привлекал третьих лиц, на которых оформлялись договоры займа. Передача денежных средств нередко происходила в присутствии нотариусов.

Примечательно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Теперь же он водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.

