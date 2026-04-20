События

Продавал "воздух": в Казахстане задержали автоафериста, находившегося в розыске с 2022 года

подозреваемый, силовики, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 16:47
Силовики в Усть-Каменогорске задержали 48-летнего мужчину, разыскиваемого за серию мошеннических схем с 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, подозреваемый действовал через схемы продажи автомобилей: предлагал выгодные условия, получал предоплату и не выполнял обязательства по передаче транспортных средств.

"Частично возвращая деньги, он создавал видимость законных сделок. Общий ущерб предварительно оценивается более чем в 30 млн тенге", – подчеркнули 20 апреля 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области.

Также известно, что в оформлении сделок злоумышленник привлекал третьих лиц, на которых оформлялись договоры займа. Передача денежных средств нередко происходила в присутствии нотариусов.

Примечательно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Теперь же он водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Ранее мы рассказали почти об аналогичном случае в Караганде. Там задержали 43-летнего мужчину, который на протяжении 5 лет находился в международном розыске по подозрению в вымогательстве.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
За преследование бывшей возлюбленной мужчину привлекли к уголовной ответственности
17:20, Сегодня
За преследование бывшей возлюбленной мужчину привлекли к уголовной ответственности
Находившегося в розыске 17 лет мужчину задержали в Талдыкоргане
18:30, 23 октября 2025
Находившегося в розыске 17 лет мужчину задержали в Талдыкоргане
Находившегося в розыске россиянина задержали в Алматинском аэропорту
09:42, 13 апреля 2024
Находившегося в розыске россиянина задержали в Алматинском аэропорту
Последние
Популярные
Читайте также
Звезду казахского бокса Торехана Сабырхана наказали после первого поражения в карьере
17:38, Сегодня
Звезду казахского бокса Торехана Сабырхана наказали после первого поражения в карьере
Определился следующий соперник Бейбита Жукаева на турнире в Южной Корее
17:16, Сегодня
Определился следующий соперник Бейбита Жукаева на турнире в Южной Корее
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
16:43, Сегодня
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
16:27, Сегодня
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
