170 млн тенге "растворились" при строительстве набережной "Копа" в Кокшетау

20 апреля 2026 года суд в Кокшетау огласил приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Согласно приговору, экс-руководитель отдела ЖКХ акимата Кокшетау, представитель технического надзора и руководитель подрядной организации признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190, частью 4 (мошенничество в особо крупном размере), 361, частью 4 (превышение должностных полномочий) и 218 (легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса.

Следствием, проведенным специальными прокурорами Акмолинской области, установлено, что в 2020 году при строительстве набережной вдоль озера Копа вышеуказанные лица похитили бюджетные средства в размере более 170 млн тенге. В дальнейшем похищенные средства были легализованы.

В итоге виновные лица осуждены к реальным срокам лишения свободы: 5 лет 8 месяцев, 6 лет 8 месяцев и 9 лет соответственно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

